法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

法國罕見給出具體援助承諾，將在10年內給1百台F4戰機！烏克蘭總統澤倫斯基18日在巴黎附近的空軍基地與法國總統馬克宏簽署意向書後，稱讚此舉是「歷史性的決定」。陣風F4戰鬥機的交付計畫會於2035年完成，而攔截無人機的聯合生產將於今年啟動。隨著美國拒絕援助烏克蘭戰斧飛彈，歐洲各國開始增加對烏援助。

強化烏克蘭防空

根據《英國廣播公司》報導，針對此次戰機軍援的財源，法國打算引入歐盟資金，還有使用該國凍結俄羅斯的資產，烏克蘭也會獲得法國的強力雷達援助，包括8套空防系統與其他先進武器，以強化烏克蘭的防禦系統、減少俄羅斯空襲與無人機攻擊對烏克蘭民眾的傷亡。

烏克蘭國防分析師庫贊表示，俄軍每個月使用至少6千發滑翔炸彈（有飛行控制面的炸彈，可飛更遠），如果有法國的空對空系統，可以更好的攔截與防禦。在法國獲得援助後，澤倫斯基將前往西班牙尋求軍事援助，近日他還與希臘簽訂協議，將從希臘港口獲得美國的天然氣，熬過今年的冬天。

歐洲擴大對烏援助

《維基百科》提到，目前包括美國、波蘭、英國、德國、瑞典等國都有對烏克蘭提供軍援，但過去主要以美國、前總統拜登時期為主，川普上任以後，對烏克蘭的軍援意願下降，讓歐洲各國意識到需要強化對烏克蘭援助，法國過去曾提供防禦性武器、燃料、暴風影飛彈與精準導引炸彈，但援助規模不如英國與德國，如今也擴大對烏援助。

《天空新聞網》提到，近來羅馬尼亞、波蘭等國都擔心俄烏戰事擴大，尤其波蘭鐵路附近發現不明爆裂物，俄軍的轟炸也相當靠近羅馬尼亞與烏克蘭的邊界。外界擔心，若俄軍攻擊到北約會員國，戰事恐因北約的集體防衛權而擴大，但俄羅斯至今仍不願坐上談判桌，雙方停戰談判完全沒有下文。

