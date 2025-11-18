俄無人機攻烏克蘭 羅馬尼亞首因戰事撤離民眾

羅馬尼亞今天表示，俄羅斯無人機襲擊烏克蘭南部，導致一艘載有液化石油氣的船隻起火後，政府已疏散邊境2個村莊，這是羅馬尼亞首次因俄烏戰爭撤離民眾。

法新社報導，俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，曾多次襲擊烏克蘭多瑙河（Danube）地區港口，引發鄰國羅馬尼亞的警報。

羅馬尼亞當局今天表示，烏克蘭南部多瑙河一個港口夜間遭到無人機襲擊後，一艘載有液化石油氣的船隻起火。

由於這艘船「靠近羅馬尼亞領土且所載貨物性質特殊」，當局下令疏散普勞魯（Plauru）。此村位於羅馬尼亞東部，與烏克蘭港口城市伊斯梅爾（Izmail）隔多瑙河相望。

當局隨後下令疏散卡塔基奧伊（Ceatalchioi），當地人口不足300，公路與水路交通均暫時中斷。

在疏散前，普勞魯的居民收到手機警報，警告他們在無人機襲擊後可能有物體墜落。

羅馬尼亞國防部指出，在「俄羅斯聯邦軍隊夜襲烏克蘭靠近羅馬尼亞邊界河岸地區」後，「未發現任何未經授權的入侵國家領空行為」。

羅馬尼亞係北約成員國，11月10日至11日夜間，無人機碎片墜落境內，羅馬尼亞外交部14日宣布召見俄羅斯大使，

羅馬尼亞外交部在新聞稿中表示：「我們向（俄羅斯）大使出示明確、全面且可靠的證據，證明一架俄羅斯軍方無人機侵犯羅馬尼亞領空。」

俄羅斯駐羅馬尼亞大使館在社群媒體Telegram發布消息，稱這次召見是「作秀」，同時駁斥「任何關於俄羅斯蓄意侵犯羅馬尼亞領土完整，以及對其安全構成威脅的臆測。」