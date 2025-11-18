快訊

民調／藍白支持度相加超過綠9.4個百分點 游盈隆：嚴重警訊

台股重挫691點收最低！失守2萬7千大關 台積電力守1,400元整數關卡

墾丁難玩的原因找到了！他嘆20年只靠「先天資源」 內行揭背後關鍵

俄無人機攻烏克蘭 羅馬尼亞首因戰事撤離民眾

中央社／ 布加勒斯特17日綜合外電報導

羅馬尼亞今天表示，俄羅斯無人機襲擊烏克蘭南部，導致一艘載有液化石油氣的船隻起火後，政府已疏散邊境2個村莊，這是羅馬尼亞首次因俄烏戰爭撤離民眾。

法新社報導，俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來，曾多次襲擊烏克蘭多瑙河（Danube）地區港口，引發鄰國羅馬尼亞的警報。

羅馬尼亞當局今天表示，烏克蘭南部多瑙河一個港口夜間遭到無人機襲擊後，一艘載有液化石油氣的船隻起火。

由於這艘船「靠近羅馬尼亞領土且所載貨物性質特殊」，當局下令疏散普勞魯（Plauru）。此村位於羅馬尼亞東部，與烏克蘭港口城市伊斯梅爾（Izmail）隔多瑙河相望。

當局隨後下令疏散卡塔基奧伊（Ceatalchioi），當地人口不足300，公路與水路交通均暫時中斷。

在疏散前，普勞魯的居民收到手機警報，警告他們在無人機襲擊後可能有物體墜落。

羅馬尼亞國防部指出，在「俄羅斯聯邦軍隊夜襲烏克蘭靠近羅馬尼亞邊界河岸地區」後，「未發現任何未經授權的入侵國家領空行為」。

羅馬尼亞係北約成員國，11月10日至11日夜間，無人機碎片墜落境內，羅馬尼亞外交部14日宣布召見俄羅斯大使，

羅馬尼亞外交部在新聞稿中表示：「我們向（俄羅斯）大使出示明確、全面且可靠的證據，證明一架俄羅斯軍方無人機侵犯羅馬尼亞領空。」

俄羅斯駐羅馬尼亞大使館在社群媒體Telegram發布消息，稱這次召見是「作秀」，同時駁斥「任何關於俄羅斯蓄意侵犯羅馬尼亞領土完整，以及對其安全構成威脅的臆測。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空！SJ當場爆哭

美國優勢不再？美中無人機戰力比一比 大陸質量並進甚至反超

相關新聞

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

法國罕見給出具體援助承諾，將在10年內給1百台F4戰機！烏克蘭總統澤倫斯基18日在巴黎附近的空軍基地與法國…

美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持

美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支...

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停...

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。