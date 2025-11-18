台灣援贈烏克蘭醫療設備 強化戰時母嬰照護能力

快訊

中央社／ 華沙17日專電

為協助烏克蘭在戰時維持基本醫療量能，駐波蘭代表劉永健與烏克蘭文尼察市（Vinnytsia）市長莫古諾夫今天透過視訊簽署合作備忘錄（MOU），啟動台灣援贈烏克蘭醫療設備、培訓醫師與提升母嬰照護能力的合作行動。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣持續透過醫療、教育、復原與基礎建設等多項援助行動支持烏克蘭。台烏這項合作備忘錄為台灣政府推動的「迎向未來夥伴計畫」（Partnership for the Future）邁出新一步。

劉永健在會中指出，台灣此階段協助的核心，是協助文尼察「母親與孩童中心」強化新生兒及母親醫療安全。他表示，該計畫將讓醫療環境「更安全、更周延」，協助當地面對戰時醫療資源壓力，提高急重症母嬰照護能力。

劉永健同時透露，目前已有2名文尼察醫師完成台灣的專業訓練；另有2名醫師也於上週啟程赴台接受培育，將與台灣醫療團隊交流新生兒照護與重症管理技能。他強調，透過「醫療設備升級」與「醫療專業強化」雙軌併進，將可有效提升文尼察地區整體醫療照護品質。

劉永健表示，新生兒象徵國家的未來，而保障母嬰健康是醫療體系最核心的任務之一。台灣重視人道援助與國際醫療合作，此計畫將為文尼察當地家庭建立更具韌性的醫療環境。他並重申，台灣將持續與理念相近的民主夥伴，共同協助烏克蘭強化醫療與社會韌性。

文尼察市長莫古諾夫（Serhii Morhunov）在致詞中表達感謝，指出台灣在醫療、社會與人道援助領域已多次協助文尼察。他並誠摯邀請劉永健在計畫完成後訪問文尼察，見證雙方合作成果。

文尼察「母親與孩童中心」是當地最重要的醫療機構之一，每年收治約1萬1000名住院病患，並接生超過1700名新生兒。台灣此次援助，將確保文尼察地區在艱難條件下仍能維持基本醫療品質，守護家庭與下一代的健康。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
