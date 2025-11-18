俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏克蘭東部再奪下3座村莊。法新社報導，這是俄軍在烏東緩慢推進中的最新進展。

根據俄羅斯國防部，俄軍已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（ Dnipropetrovsk）奪下蓋伊（Gai）、在頓內茨克州（Donetsk）攻占普拉托諾夫卡（Platonivka）、在哈爾科夫州（ Kharkiv）奪得德沃里昌斯凱（Dvorichanske）。

法新社無法查證這些說法。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏東大片地區已遭摧毀，數百萬人被迫離家，並造成數萬人死亡。

目前最激烈的戰鬥集中在重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的爭奪上，烏克蘭方面已承認有數百名俄軍進入該市。

美國總統川普試圖促成俄烏達成和平協議的努力已陷入停滯，因為莫斯科拒絕停火，也不願在領土問題上讓步。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中科院拒絕往來廠商 卻可承包軍方購案？國防部：兩者黑名單不一

標案停權可再標？ 王鴻薇要國防部調查

影／王鴻薇揭洗產地被起訴廠商 竟仍標國防部近億標案

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

相關新聞

美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持

美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支...

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停...

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。