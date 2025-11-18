俄羅斯國防部：俄軍再奪烏東3座村莊
俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏克蘭東部再奪下3座村莊。法新社報導，這是俄軍在烏東緩慢推進中的最新進展。
根據俄羅斯國防部，俄軍已在第聶伯羅彼得羅夫斯克州（ Dnipropetrovsk）奪下蓋伊（Gai）、在頓內茨克州（Donetsk）攻占普拉托諾夫卡（Platonivka）、在哈爾科夫州（ Kharkiv）奪得德沃里昌斯凱（Dvorichanske）。
法新社無法查證這些說法。
自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏東大片地區已遭摧毀，數百萬人被迫離家，並造成數萬人死亡。
目前最激烈的戰鬥集中在重要後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）的爭奪上，烏克蘭方面已承認有數百名俄軍進入該市。
美國總統川普試圖促成俄烏達成和平協議的努力已陷入停滯，因為莫斯科拒絕停火，也不願在領土問題上讓步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言