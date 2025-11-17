聽新聞
美參院共和黨人推法案制裁俄國貿易夥伴 川普表態支持
美國聯邦參議院共和黨人正推動制裁俄羅斯貿易夥伴的法案，特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。美國總統川普今天表態支持這項法案。
烏克蘭「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，川普（Donald Trump）今天告訴記者：「共和黨人正推動一項法案，將對與俄羅斯做生意的任何國家實施極為嚴厲的制裁。」
川普強調：「我聽說他們正著手這件事，對此我可以接受。」他還提及：「他們可能將伊朗納入其中...誠如你們所知，這是我建議的…凡是與俄羅斯有生意往來的國家，都將面臨極為嚴厲的制裁。」
彭博（Bloomberg News）報導，基於這項法案，川普可以對購買俄羅斯能源產品、且未積極支持烏克蘭的國家徵收高達500%的進口關稅，此舉特別針對俄國能源主要消費國，例如中國與印度。
川普過去對此作法曾有所保留，因為他曾試圖促使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行和平會談。
