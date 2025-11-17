快訊

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機。 法新社
烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力。

法國總統府表示，馬克宏（Emmanuel Macron）與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在法國維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地簽署意向書，規劃烏克蘭未來可能購買100架飆風戰機及配套武器。

這份意向書也規劃法國下一代SAMP-T防空系統、雷達系統及無人機的交易。但法國總統府指出，這份意向書並非正式軍購合約，預計約十年內落實。

一位不具名法國總統府官員指稱，此舉旨在使烏克蘭獲得對抗俄羅斯入侵所需的系統。

澤倫斯基與馬克宏簽署意向書 擬購100架法國飆風戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天與法國總統馬克宏簽署意向書，計畫購買100架法國飆風戰機（Rafale），強化對抗俄羅斯入侵的能力

