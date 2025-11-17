俄襲擊烏克蘭敖德薩港口及能源設施 近4萬戶停電

快訊

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
這張由烏克蘭國家緊急服務局敖德薩地區新聞處於2025年11月14日發布的資料照片顯示，敖德薩地區一輛汽車遭俄羅斯無人機襲擊炸毀。 路透社
烏克蘭緊急救援部門今天表示，俄羅斯對烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區發動襲擊，引發港口和能源基礎設施大火，有近4萬戶停電。

路透社報導，烏克蘭負責重建事務的副總理庫列巴（Oleksii Kuleba）在通訊軟體Telegram發文，俄羅斯的襲擊損壞（敖德薩）港口設施，以及停泊在港口的幾艘民用船，「其中一個港口出現停電，專家們正在努力恢復供電」。

烏克蘭最大民營能源企業DTEK今天也在Telegram發文表示，這起攻擊導致敖德薩地區3萬6500戶電力中斷。截至上午為止，仍有約3萬2500戶停電。

DTEK指出，該公司的設施在夜間襲擊中，遭受嚴重破壞。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
