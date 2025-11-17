俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青少年。

路透社報導，希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram表示，這起深夜攻擊破壞多棟住宅大樓，摧毀了市中心數十輛汽車。

地方政府提供的照片顯示，一棟多層磚造建築外牆受損，窗戶被震碎，上面樓層起火，現場散落著瓦礫與斷裂的樹枝。

巴拉克利亞（Balakliia）軍事行政長官卡拉巴諾夫（Vitali Karabanov）在Telegram說，傷者包含青少年，其中9人已在醫院接受治療。

莫斯科方面尚未立即對這次攻擊做出回應。路透社無法獨立核實卡拉巴諾夫的說法。

俄羅斯近來持續對烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）持續發動飛彈、無人機與砲擊攻擊，摧毀民宅與基礎建設、切斷電力供應，使居民長期處於空襲警報中。

在這場俄羅斯近4年前發動的戰爭中，雙方都否認鎖定平民為攻擊目標，然而迄今已有數以千計人喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。

地方當局表示，俄羅斯昨天深夜發動攻擊後，哈爾科夫部分地區及烏東城鎮伊久姆（Izyum）整夜電力中斷。