快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

中央社／ 哈爾科夫17日綜合外電報導
俄羅斯襲擊烏克蘭，消防員在哈爾科夫州巴拉克利亞鎮被俄羅斯導彈擊中的公寓樓現場救援。此為烏克蘭國家緊急服務局哈爾科夫地區新聞處提供的照片。 路透社
俄羅斯襲擊烏克蘭，消防員在哈爾科夫州巴拉克利亞鎮被俄羅斯導彈擊中的公寓樓現場救援。此為烏克蘭國家緊急服務局哈爾科夫地區新聞處提供的照片。 路透社

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青少年。

路透社報導，希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram表示，這起深夜攻擊破壞多棟住宅大樓，摧毀了市中心數十輛汽車。

地方政府提供的照片顯示，一棟多層磚造建築外牆受損，窗戶被震碎，上面樓層起火，現場散落著瓦礫與斷裂的樹枝。

巴拉克利亞（Balakliia）軍事行政長官卡拉巴諾夫（Vitali Karabanov）在Telegram說，傷者包含青少年，其中9人已在醫院接受治療。

莫斯科方面尚未立即對這次攻擊做出回應。路透社無法獨立核實卡拉巴諾夫的說法。

俄羅斯近來持續對烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）持續發動飛彈、無人機與砲擊攻擊，摧毀民宅與基礎建設、切斷電力供應，使居民長期處於空襲警報中。

在這場俄羅斯近4年前發動的戰爭中，雙方都否認鎖定平民為攻擊目標，然而迄今已有數以千計人喪生，其中絕大多數是烏克蘭人。

地方當局表示，俄羅斯昨天深夜發動攻擊後，哈爾科夫部分地區及烏東城鎮伊久姆（Izyum）整夜電力中斷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

影／當眾摔倒在地 俄羅斯國產AI機器人初登場成災難現場

影／俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

45飛彈、458無人機…俄大規模空襲 壓垮烏克蘭防空

相關新聞

俄飛彈夜襲烏東城市巴拉克利亞 3死10傷

烏克蘭哈爾科夫州州長希內胡柏夫今天表示，俄羅斯對烏東城市巴拉克利亞發動飛彈攻擊，造成3人喪命、10人受傷，傷者包括3名青...

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷...

貪腐風暴衝擊 澤倫斯基矢言全面改革國有能源企業

俄羅斯攻擊重創能源部門、能源部門核心又爆發醜聞引發公憤之後，烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，將對國有能源企業進行全面改革

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。