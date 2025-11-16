俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
帶毛帽的芬蘭總統史塔布（中），15日赴該國國防訓練協會主辦的戰鬥搜救演習，慰勞志願參與受訓的人員。美聯社
帶毛帽的芬蘭總統史塔布（中），15日赴該國國防訓練協會主辦的戰鬥搜救演習，慰勞志願參與受訓的人員。美聯社

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄烏戰場在明年春季前不太可能停火。

史塔布說，烏克蘭政府雖已陷入貪腐醜聞，但其歐洲盟友仍需持續給予支持。

史塔布還說，「我能向川普總統說明芬蘭曾經歷過什麼，或我怎麼看烏俄戰場情勢，或問他如何和俄羅斯總統普亭打交道。然後，你知道，要是（川普）他接受10個想法中的1個，那就很好了」。

芬蘭對外中立的立場，直至2022年2月俄烏戰爭爆發後才轉變。芬蘭前年4月加入北約（NATO）。史塔布運用自己與美國總統川普的良好關係替烏克蘭辯護。川、史2人會一起打高爾夫球，並定期通話。

史塔布直言，「對達成停火或開始和平談判，我不是很樂觀，至少今年是如此」；若在明年3月前開始著手停火或和談，就算很不錯了

白宮10月中旬宣布，川普將在匈牙利首都布達佩斯和普亭會面，但不到1周就突然取消這場「雙普會」。

史塔布指稱，白宮是在美國國務卿魯比歐與俄國外長拉夫羅夫通話後，才決定取消布達佩斯的雙普會。魯比歐很可能意識到，「這些俄國人至今沒做出任何讓步」，使川普陷入他達不成交易或任何事的處境毫無意義又於事無補。

史塔布認為，這場雙普會的取消，是「這些俄國人戰略錯誤的另1個例子。這些人曾有個好機會，而他們搞砸了」。

另外，俄國國防部16日宣稱，俄軍在烏克蘭東南部的札波羅熱州取得明顯進展，攻下當地2座村落。路透同日報導說，這是莫斯科想奪占整個札波羅熱州的大規模攻勢一環。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

對俄外交世代分歧 總統史塔布：芬蘭已非昔日調解者

不受泰柬邊境升溫影響 泰總理：按時程與美貿易談判

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅

相關新聞

俄烏戰爭何時停火？ 芬蘭總統預測最快「這個時間」

美聯社16日報導，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）15日在首都赫爾辛基北部1座軍事基地接受專訪時表示，俄...

澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷...

貪腐風暴衝擊 澤倫斯基矢言全面改革國有能源企業

俄羅斯攻擊重創能源部門、能源部門核心又爆發醜聞引發公憤之後，烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，將對國有能源企業進行全面改革

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。