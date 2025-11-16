俄軍續攻烏克蘭 宣稱奪下札波羅熱州兩座村落
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）取得顯著進展，占領當地兩座村落，這是俄國想奪下整個札波羅熱州的大規模攻勢一環。
路透社報導，俄羅斯軍隊6月下旬挺進烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）以後，俄軍就一直在第聶伯羅彼得羅夫斯克州以及鄰近的札波羅熱州持續推進。
俄羅斯國防部表示，俄軍已經占領札波羅熱州的小托克馬奇卡（Mala Tokmachka）和里夫諾皮利亞（Rivnopillya）兩座村落；烏克蘭方面則尚未對俄國軍方的聲明發表評論。
俄羅斯目前掌控烏克蘭大約19%領土，即是11萬5476平方公里，比起2年前僅增加1個百分點。
莫斯科當局希望能控制整個頓巴斯地區（Donbas），該地區包含頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk），還有奪下赫松州（Kherson）及札波羅熱州全境。
俄羅斯宣稱掌控札波羅熱州的大約75%領土，這代表烏克蘭仍然守住札波羅熱州約7000平方公里的面積，其中包括州府札波羅熱市。
