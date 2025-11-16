澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷俄羅斯攻擊所造成的國內產量損失。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式（App）Telegram發布聲明指出：「今天，我們替烏克蘭準備好一份與希臘之間的天然氣協議，這將成為烏克蘭另一條天然氣供應途徑，以盡可能確保冬季所需進口天然氣無虞。」

「我們已達成天然氣進口融資協議，足夠承擔近20億歐元（約新台幣725億元）的天然氣進口費用，以彌補俄羅斯空襲所造成的烏克蘭產量損失。」

澤倫斯基預計今天訪問希臘，之後還將前往法國及西班牙。

俄烏戰爭持續至今3年多，俄軍已在加強攻擊烏克蘭發電設施、電力傳輸系統及天然氣生產設施。