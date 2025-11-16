澤倫斯基：烏克蘭將從希臘進口天然氣 因應冬季所需
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭將接收來自希臘的天然氣，以助因應冬季需求。他並承諾籌措近20億歐元進口所需資金，來抵銷俄羅斯攻擊所造成的國內產量損失。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式（App）Telegram發布聲明指出：「今天，我們替烏克蘭準備好一份與希臘之間的天然氣協議，這將成為烏克蘭另一條天然氣供應途徑，以盡可能確保冬季所需進口天然氣無虞。」
「我們已達成天然氣進口融資協議，足夠承擔近20億歐元（約新台幣725億元）的天然氣進口費用，以彌補俄羅斯空襲所造成的烏克蘭產量損失。」
澤倫斯基預計今天訪問希臘，之後還將前往法國及西班牙。
俄烏戰爭持續至今3年多，俄軍已在加強攻擊烏克蘭發電設施、電力傳輸系統及天然氣生產設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言