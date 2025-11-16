貪腐風暴衝擊 澤倫斯基矢言全面改革國有能源企業
俄羅斯攻擊重創能源部門、能源部門核心又爆發醜聞引發公憤之後，烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，將對國有能源企業進行全面改革。
反貪調查人員表示，能源部門被挪用大約一億美元，在俄羅斯攻擊造成毀滅性停電的情況下，這筆金額引起民眾極大憤怒。.
澤倫斯基下令兩位涉入貪腐計畫的部長辭職，並制裁了被指為主謀的前商業夥伴。
他在社群平台X上表示：「我們正著手改革能源領域的重要國有企業。」
「除了對其財務活動進行全面審計外，這些公司的管理層也將全面更新。」
他呼籲在一週內為捲入醜聞的烏克蘭國家核能公司（Energoatom）設立新的監督委員會，以促成其管理層的徹底改革。
他也敦促迅速任命新的國家水力發電公司Ukrhydroenergo負責人，並要求對石油天然氣巨頭Naftogaz 及主要天然氣營運商進行其他改革。
