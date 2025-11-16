貪腐風暴衝擊 澤倫斯基矢言全面改革國有能源企業

快訊

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

俄羅斯攻擊重創能源部門、能源部門核心又爆發醜聞引發公憤之後，烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，將對國有能源企業進行全面改革。

反貪調查人員表示，能源部門被挪用大約一億美元，在俄羅斯攻擊造成毀滅性停電的情況下，這筆金額引起民眾極大憤怒。.

澤倫斯基下令兩位涉入貪腐計畫的部長辭職，並制裁了被指為主謀的前商業夥伴。

他在社群平台X上表示：「我們正著手改革能源領域的重要國有企業。」

「除了對其財務活動進行全面審計外，這些公司的管理層也將全面更新。」

他呼籲在一週內為捲入醜聞的烏克蘭國家核能公司（Energoatom）設立新的監督委員會，以促成其管理層的徹底改革。

他也敦促迅速任命新的國家水力發電公司Ukrhydroenergo負責人，並要求對石油天然氣巨頭Naftogaz 及主要天然氣營運商進行其他改革。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
延伸閱讀

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

芬蘭公共媒體 Yle發布調查報導，揭露俄羅斯軍工體系仍高度依賴西方零組件。報導引述烏克蘭軍方拆解俄軍無人機的影片，發現有...

俄無人機攻擊烏克蘭南部市集 釀2死7傷

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）當局表示，俄羅斯無人機今天攻擊敖德薩州一處市集，造成2人喪生、7人受傷

澤倫斯基：俄軍夜襲烏克蘭釀4死 針對民眾與民用設施

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜襲烏克蘭，主要針對首都基輔，造成4人喪生，並摧毀市內多處建築

國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

國際原油價格今（14）日午間飆升，因為有消息指稱，俄羅斯一個港口的石油儲運設施在烏克蘭以無人機空襲後受損。

