商討俄凍結資產援烏 范德賴恩會晤比利時總理

利用俄國遭凍結資產援助烏克蘭的議題近期在歐盟內部持續被討論，由於比利時仍堅持不同意見，相關計畫暫時擱置。歐盟執委會主席范德賴恩與比利時總理會晤，試圖打破僵局。

比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）持有相關俄羅斯資產。歐盟多國政府原希望在10月下旬舉行的布魯塞爾峰會上批准動用這筆資金，提供1400億歐元（約新台幣5兆元）貸款，協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。但比利時對於這項計畫仍持謹慎態度，因此遭到擱置。

政治新聞網站Politico歐洲版引述兩名知情人士透露，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）14日下午與比利時總理德威弗（Bart DeWever）會晤，試圖說服德威弗並打破目前的僵局。

面對媒體詢問，范德賴恩的發言人則稱這次會晤是例行性諮商的一部分，並未提供具體的細節。

站在歐盟的立場，這筆資金對於受到戰火摧殘的烏克蘭而言相當重要，特別是在明年春季面臨資金短缺前，可為緩解經濟壓力；比利時則憂心遭到克里姆林宮的報復，以及在未來戰爭結束時，俄羅斯要求歸還這些資產的壓力。

范德賴恩13日曾表示，歐盟成員國有3個選項可以滿足烏克蘭的資金需求，其中又以運用凍結俄羅斯資產作為基礎的戰後賠償金，向基輔提供「賠償貸款」，是最有效的選項。其餘兩項則是由歐盟共同舉債，或由成員國分別借貸。

然而替代方案對於負債率較高的歐盟國家而言並不具吸引力，因為這些國家缺乏為烏克蘭融資的能力。

在范德賴恩與德威弗會晤前，擔任歐盟輪值主席國的丹麥已經對歐盟執委會提出要求，盡速推動賠償貸款的計畫並處理比利時方面的疑慮。