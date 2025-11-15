聽新聞
在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。路透
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。路透

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達1億美元。由於本案幕後主使明迪奇（Timur Mindich）為烏克蘭總統則倫斯基親信兼前商業夥伴，他在澤倫斯基執政期間影響力更不斷擴大，雖然調查未涉及澤倫斯基本人，仍在該國投下震撼彈。

在回扣醜聞曝光以前，明迪奇一直是個神祕人物，僅在幕後操縱交易，影響力雖大卻不為人所知。隨著他影響力不斷擴張，也讓人憂心其對烏國產業的影響水漲船高。明迪奇現已逃離烏克蘭，意味未來刑事訴訟難看到奇身影，另有2名首長已辭職。

烏克蘭官員、專家認為，明迪奇的崛起與澤倫斯基密不可分。在調查結果公布後，澤倫斯基已表態支持調查工作。明迪奇與澤倫斯基共同擁有「95街區工作室」，該工作室讓澤倫斯基成為聲名大噪的喜劇演員，幫助澤倫斯基步入政壇。澤倫斯基當選後已將其股份讓給其他合夥人。

但明迪奇的商業版圖卻在澤倫斯基當選後不斷擴張。在長達1000個小時的竊聽錄音中，揭露明迪奇對於2021年至2025年擔任能源部長的哈盧申科的影響力。調查公開後加盧申科已停職。

雖然文件並未直接坐實明迪奇直接受益，調查人員卻援引大量竊聽證據顯明明迪奇利用由輸誠者構成的網路向該國核電公司的承包商施壓，要求15%的回扣以拓展業務。這些非法資金透過空殼公司洗錢，最終流入明迪奇一夥人口袋中。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
