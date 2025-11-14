快訊

財神爺終於報喜！大樂透6.91億頭獎開出 一注獨得獎落「這縣市」

「不諳英文的母親教我英語」黃仁勳憶兒時經歷 曝習得領導關鍵

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

中央社／ 赫爾辛基14日專電
圖為烏克蘭今年7月在基輔展示的一架俄羅斯無人機。（路透資料照片）
圖為烏克蘭今年7月在基輔展示的一架俄羅斯無人機。（路透資料照片）

芬蘭公共媒體 Yle發布調查報導，揭露俄羅斯軍工體系仍高度依賴西方零組件。報導引述烏克蘭軍方拆解俄軍無人機的影片，發現有疑似瑞典軸承製造商斯凱孚集團（SKF）標誌的滾珠軸承；SKF回應，經公司內部專家分析，認為該軸承應不是原廠產品。

Yle記者9月在烏克蘭首都基輔實地採訪，取得烏軍拆解無人機的影片與現場資訊。

烏克蘭軍方人士尼克（Nick，化名）表示，烏軍不只發現疑似SKF的軸承，也在不同批次無人機中看到日本製零件。

他認為，俄製無人機與飛彈仍廣泛使用西方零組件，並指出：「俄羅斯會希望在無人機上使用可靠零件，而非廉價仿製品。」

SKF回應，公司內部專家分析相關畫面後，認為該軸承應不是原廠產品。SKF全球經銷通路複雜，產品若在層層轉手下流入第三國，追查來源相當困難。

不過，瑞典「晚報」（Aftonbladet）先前曾以SKF官方鑑別應用程式檢視相同照片，並未顯示明顯異常。SKF強調，該工具僅供快速比對，經內部再度檢視，認為並非原廠產品。

俄烏戰爭爆發後，歐洲聯盟多次緊縮對俄羅斯出口管制，核心措施包括限制軍民兩用貨品、高科技設備、精密電子等，並要求企業加強審查最終使用者。近年新增「反規避措施」（anti-circumvention），允許針對多次協助轉運的企業或第三國採取額外限制。

歐盟委員會多次警告，中亞與高加索地區成為西方零組件流向俄羅斯的主要管道。

根據德國「商報」（Handelsblatt）與華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資料，自2022年以來，德國對吉爾吉斯與哈薩克的特定產品出口量增加20至30倍，顯示轉運到俄羅斯的可能性偏高。

烏國軍方人士表示，俄方利用間接供應維持軍工體系運作，並質疑歐洲尚未有效封堵制裁漏洞。他指出：「如果歐洲製造的零件被用在威脅歐洲本身的武器上，這是嚴肅的問題。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月上旬曾說，俄軍於10月4日至5日大規模攻擊中使用的無人機與飛彈，共發現逾10萬件西方製造零件，來源包括美國、英國、德國等國。烏方呼籲歐盟與國際夥伴強化出口管制合作，避免民用科技再次流入俄羅斯軍工產業。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

俄無人機攻擊烏克蘭南部市集 釀2死7傷

澤倫斯基：俄軍夜襲烏克蘭釀4死 針對民眾與民用設施

國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

相關新聞

俄武器依賴西方 芬蘭媒體揭俄無人機疑似用瑞典零件

芬蘭公共媒體 Yle發布調查報導，揭露俄羅斯軍工體系仍高度依賴西方零組件。報導引述烏克蘭軍方拆解俄軍無人機的影片，發現有...

俄無人機攻擊烏克蘭南部市集 釀2死7傷

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）當局表示，俄羅斯無人機今天攻擊敖德薩州一處市集，造成2人喪生、7人受傷

澤倫斯基：俄軍夜襲烏克蘭釀4死 針對民眾與民用設施

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯夜襲烏克蘭，主要針對首都基輔，造成4人喪生，並摧毀市內多處建築

國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

國際原油價格今（14）日午間飆升，因為有消息指稱，俄羅斯一個港口的石油儲運設施在烏克蘭以無人機空襲後受損。

北歐8國承諾5億元援烏 安全共同體成形 澤倫斯基切割涉貪親信

北歐與波羅的海的芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、冰島、拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞八國13日展現高度共識，宣布加入由美國與北約主導...

影／俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

俄羅斯13日至14日夜間對烏克蘭首都基輔發動大規模飛彈與無人機攻擊，發射數百枚飛彈及無人機。官員表示，基輔防空系統正全力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。