俄軍無人機飛彈齊發 基輔清晨再遭大規模攻擊
烏克蘭首都基輔市長表示，基輔今天清晨遭受「大規模」攻擊，法新社記者也報導市內傳出爆炸聲。
市長克里契科（Vitaly Klitschko）在通訊平台Telegram發文表示：「防空部隊正在基輔運作。敵人對首都發動大規模攻擊。」他並通報東部的第聶伯羅夫斯基區（Dniprovsky）有兩人受傷。
法新社記者目擊用於對抗無人機的曳光彈，以及數套反飛彈系統已部署。
克里契科指出，索洛米揚卡區（Solomyansky）一棟5層樓住宅的屋頂起火，而戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）及舍甫琴科區（Shevchenkivsky）則通報數起醫療援助請求。
波迪斯基區（Podilsky）一棟住宅大樓也發生另一起火災。
據路透社報導，基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，無人機和飛彈都已部署於首都。
特卡欽科與克里契科呼籲派遣緊急應變小組前往市內數個社區。
烏克蘭空軍通報，俄羅斯飛彈正瞄準基輔及其他數個地區。
