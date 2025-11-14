貪腐風暴衝擊政壇 烏克蘭政府：全面審計國營企業

快訊

中央社／ 基輔14日專電

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科13日宣布，政府將對全國主要國營企業展開全面審計。

思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，審計將涵蓋所有國家持股超過半數的大型企業，範圍涉及能源、軍工等領域，重點將放在採購透明度與財務管理。她說，被列入檢視的企業包括國營能源公司Naftogaz、國防工業集團（Ukroboronprom）、烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia），還包括烏克蘭水力發電公司（Ukrhydroenergo）以及多家國營銀行，所有單位都必須內部檢討行政部門運作。

「一旦發現違規，必須立即採取管控措施並向政府說明，政府同時確保執法機關對相關人員與企業做出及時且適當的回應。」思維里登科強調。

她表示，國家審計部門也將同步檢查各國營企業是否妥善運用預算，並審視其財務報告的可信度。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）本週公布調查結果指出，一個「高層犯罪組織」涉嫌透過操縱國家核電公司（Energoatom）合約非法獲利，涉案金額約1億美元。案情曝光後，司法部長加盧申科（GermanGalushchenko）與能源部長格林丘克（SvitlanaGrinchuk）請辭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親信明迪奇（Timur Mindich）及現任能源研究中心主席祖克爾曼（Oleksandr Zukerman）也遭到資產凍結與商業活動限制等制裁。

此案在烏克蘭國內及國際社會引發不同反應。據「烏克蘭真理報」報導，歐盟執委會發言人麥錫爾（Guillaume Mercier）表示，調查顯示烏國肅貪機構正正常運作，而反貪腐亦是烏克蘭加入歐盟的必要條件。

但反對聲浪亦不小。烏克蘭國際傳真社（InterfaxUkraine）引述「選民之聲黨」議員尤爾契申（Yaroslav Yurchyshyn）指出，明迪奇案反映現任政府決策圈缺乏對社會及國會的問責。他主張政府應集體總辭，籌組新內閣重建信任。「歐洲團結黨」議員洪察連柯（Oleksiy Honcharenko）更警告，若不重組政府，「國家可能因此輸掉未來」。

