俄軍烏克蘭南部續推進 澤倫斯基前往視察前線部隊

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，他前往南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區視察前線部隊。入侵烏克蘭近4年的俄羅斯近期在此區取得進展。

法新社報導，在此同時，俄羅斯宣稱在哈爾科夫（Kharkiv）與第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）兩州再占領2個村莊，烏克蘭軍隊正竭力守東部樞紐城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

澤倫斯基在社群媒體X平台上貼文，他視察了札波羅熱州前線城鎮奧里希夫（Orikhiv）附近的「第65獨立機械化旅指揮部」，並發布了他與軍隊會面的照片。他說：「我聽取該區域的作戰形勢報告、敵軍活動以及占領軍的損失情況。」

烏克蘭政府表示，俄羅斯擴大對南部扎波羅熱地區的攻勢。俄軍本週稍早占領了扎波羅熱地區3個村莊。

就在澤倫斯基前往南部視察前線部隊之際，基輔正深陷涉及其親信的貪腐醜聞，這場重大貪腐案在飽受戰火蹂躪的烏克蘭引發了眾怒。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
