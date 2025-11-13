快訊

G7外長呼籲烏克蘭立即停火　並敦促蘇丹局勢降溫

中央社／ 加拿大尼加拉地區12日綜合外電報導

七大工業國集團（G7）外交部長今天結束在加拿大的會議之際，呼籲烏克蘭立即停火，並對蘇丹不斷升級的危機發出警告。

在聯合聲明中，來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交首長重申對烏克蘭領土完整的「堅定支持」。

聲明指出，「立即停火是當務之急。」

在尼加拉瀑布（Niagara Falls）附近舉行的會談中，G7領袖討論多種方案，以加強對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的資金支持。

聲明表示，討論的情境包括「進一步利用被凍結的俄羅斯主權資產」，這一策略在歐洲聯盟（EU）內部引發激烈辯論。

受邀參加會議的烏克蘭外長西比哈（AndriySybiha）表示，G7必須加大對俄羅斯總統普丁的壓力，同時增強烏克蘭的作戰能力。

西比哈說：「普丁仍抱有勝利的幻想。」

「事實上，他已損失超過一百萬名士兵，卻未能達成任何戰略目標…我們必須讓普丁本人及其政權繼續這場戰爭的代價變得難以承受且危險。」

加拿大外長安南德（Anita Anand）今天稍早宣布，對被指用於對烏克蘭發動網攻的實體實施新制裁。

●蘇丹衝突

G7聯合聲明同樣譴責蘇丹暴力升級，指出該國軍方與「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）之間的衝突引發了「全球最大的人道危機」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）呼籲國際社會採取行動，切斷快速支援部隊的武器來源，並指責該部隊造成暴力升級。

2023年4月以來，蘇丹軍方與「快速支援部隊」的戰爭已造成數萬人死亡，近1200萬人流離失所。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
