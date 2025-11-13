烏克蘭戰時貪腐案一路燒向最高層 澤倫斯基切割親信舊識求自保

烏克蘭總統澤倫斯基政府連續三天遭反貪機構公布詳盡不利訊息，捲入上任以來最嚴重的貪腐醜聞。12日他試圖與事件切割，呼籲兩名親信辭去內閣職務，並準備對前商業夥伴祭出制裁。

金融時報報導，總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）當天稍早因有指控稱戰時貪腐削弱了烏克蘭能源設施的防禦，在一次非常內閣會議後，宣布暫停司法部長加盧申科（German Galushchenko）的職務。澤倫斯基隨後在當晚的視訊演講中更進一步，要求司法部長與能源部長永久免職。

雖然澤倫斯基未點名加盧申科與能源部長赫林丘克（Svitlana Hrynchuk），但總統辦公室證實，他希望兩人下台。兩人都是澤倫斯基的親密盟友，且由他親自挑選出任部長。

烏克蘭總統府一名資深官員指出，澤倫斯基很快將對明迪奇（Timur Mindich）實施制裁。明迪奇是澤倫斯基共同創辦的娛樂製作公司Kvartal 95的共同所有人，調查人員指控他是貪腐案主謀，凸顯此次調查的政治衝擊。

調查人員表示，該案涉及烏克蘭國家核電公司 Energoatom 的承包商被迫支付高達合約金額15%的回扣，部分款項與建造能源基礎設施防護結構的工程相關。反貪機構本周突襲多名高層官員及明迪奇住所。加盧申科爭議不小，曾任能源部長至今年 7 月，現正接受烏克蘭國家反貪腐局（NABU）調查。赫林丘克雖非嫌疑人，但因案情涉及其部門負責的工程合約而面臨去職壓力。

貪腐細節引發公眾憤怒，特別是在俄軍加強以無人機與飛彈攻擊發電廠與變電站之際，也加深外界對烏克蘭能源防禦薄弱的長期憂慮。

明迪奇作為協助澤倫斯基成名的製作公司共同創辦人，11 日被反貪檢察官列為嫌疑人。一名與澤倫斯基關係密切的官員透露，明迪奇在 NABU 搜查其房產前不久已出逃。NABU下屬偵查小組負責人阿巴庫莫夫（Oleksandr Abakumov）證實他已逃離，但未公布他如何在偵訊前離境。記者亦無法聯繫到明迪奇。

這起醜聞於12日下午因最高反腐敗法院的一次會議而進一步加劇。檢方宣稱掌握一段通話錄音，內容顯示澤倫斯基與明迪奇透過簡訊聯繫後，再與加盧申科通話，兩人同時也與明迪奇的同夥楚克曼（Oleksandr Tsukerman）聯繫。錄音中，加盧申科與明迪奇對總統來電開玩笑。檢方稱這通電話與貪腐案相關。

澤倫斯基辦公室否認總統涉案，表示目前無法確認通話內容，亦無法確定錄音中的聲音是否為總統本人。檢方並未對澤倫斯基本人提出任何指控。