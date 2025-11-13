戰火持續近4年 烏克蘭1萬多平方公里水域需排雷
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。
法新社報導，儘管俄烏戰爭主要於地面進行，但兩國都在海岸線附近大規模布雷。
聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」
僅有1.4%的受污染水域進行排雷，清除大約2800枚爆炸裝置。
烏克蘭在排雷作業中使用水下機器人，聯合國還提到，已經培訓15位專業指導員支援烏方。
今年8月，烏克蘭的黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）發生一起水雷爆炸事件，造成3名遊客死亡，當時他們於禁區游泳而觸發水雷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言