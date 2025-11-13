快訊

戰火持續近4年 烏克蘭1萬多平方公里水域需排雷

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，聯合國今天指出，烏國約有1萬3500平方公里面積的湖泊、河流及海岸線可能受到水雷和爆裂物的污染。

法新社報導，儘管俄烏戰爭主要於地面進行，但兩國都在海岸線附近大規模布雷。

聯合國開發計畫署（UNDP）駐烏克蘭辦事處透過聲明表示：「估計烏克蘭有1萬3500平方公里的水域，包括第聶伯河（Dnipro River）、湖泊和黑海（Black Sea）海岸線，可能受到戰爭遺留爆裂物的污染。」

僅有1.4%的受污染水域進行排雷，清除大約2800枚爆炸裝置。

烏克蘭在排雷作業中使用水下機器人，聯合國還提到，已經培訓15位專業指導員支援烏方。

今年8月，烏克蘭的黑海沿岸城市敖德薩（Odesa）發生一起水雷爆炸事件，造成3名遊客死亡，當時他們於禁區游泳而觸發水雷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

