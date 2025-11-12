俄軍擴大前線攻勢 占領烏克蘭南部札波羅熱3聚落

快訊

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
2025年11月11日，在俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊期間，烏克蘭札波羅熱前線城鎮居民站在一棟在俄軍空襲中被擊中的公寓大樓附近。路透社
2025年11月11日，在俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊期間，烏克蘭札波羅熱前線城鎮居民站在一棟在俄軍空襲中被擊中的公寓大樓附近。路透社

烏克蘭最高軍事指揮官今天表示，俄羅斯軍隊已攻下南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的三個聚落。俄軍持續擴大對烏克蘭領土的進攻行動。

美聯社報導，總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在通訊軟體Telegram發文指出，濃霧讓俄軍得以滲透札波羅熱的烏軍陣地，目前烏克蘭部隊正在「艱苦激戰」阻止俄羅斯推進。

瑟爾斯基強調，最激烈的戰事依然集中在東部頓內茨克（Donetsk）地區被圍困的波克羅夫斯克（Pokrovsk）市，過去24小時內，這裡就占了將近一半的前線交火。

東北部哈爾科夫（Kharkiv）州的庫皮揚斯克（Kupiansk）、利曼（Lyman）兩地，近期也見證戰鬥次數上升。

俄羅斯大規模入侵鄰國至今已近四年，目前占據約1/5的烏克蘭領土。美國針對俄羅斯主要經濟命脈——石油產業——的新一輪制裁，預計將於11月21日生效，目的是迫使俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）接受停火。

同時，基輔政府高層正陷入持續擴大的貪腐醜聞，面臨分心風險。烏克蘭總理思維里登科（YuliiaSvyrydenko）宣布，司法部長加盧申科（HermanHalushchenko）今天因調查而被停職。

●俄羅斯推進代價高昂

美國對俄國最大石油公司俄羅斯石油公司（Rosneft）和路克石油公司（Lukoil）祭出制裁，為普亭增添壓力。俄羅斯領導人至今仍避免出席高層級和平談判，烏克蘭及西方官員批評普亭是在拖延時間，以利其軍隊爭奪更多烏克蘭領土。國際間調停努力也未有成果。

俄羅斯規模更大且裝備精良的部隊強化攻勢，使兵力吃緊的烏克蘭軍隊壓力倍增。烏方於9月指出，前線長度已擴至將近1250公里。烏克蘭總統澤倫斯基本月稍早表示，俄羅斯已於頓內茨克部署約17萬軍隊。

過去4週，俄國國防部通報共攻下頓內茨克地區9個聚落、札波羅熱8個、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）7個，以及哈爾科夫5個村落。

儘管俄羅斯長期消耗戰犧牲兵員與裝備，但烏克蘭成功將俄軍擴張壓制在有限進展。

美國「戰爭研究所」（Institute for the Study ofWar）指出，俄軍在波克羅夫斯克圍城部署菁英無人機操控員及特種部隊，但因資源調配過於分散，推進遲緩。

這家華府智庫昨晚說，俄羅斯目前同時在多個戰線發動攻勢，使後勤調度面臨困難。

烏克蘭則持續以長程無人機攻擊俄境內重要軍事相關設施。

根據烏軍總參謀部，最新一次攻擊於夜間擊中俄羅斯斯塔夫羅波（Stavropol）地區布佳諾夫斯克（Budionnovsk）的斯塔夫羅倫（Stavrolen）化工廠，該廠主要生產俄軍用複合材料的聚合物。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
