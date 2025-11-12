快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

戰火延燒近4年 俄國官員稱準備與烏克蘭重啟和談

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
圖為俄羅斯總統普亭。美聯社
圖為俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判。

路透社報導，俄烏兩國自從7月23日在伊斯坦堡會晤以來，雙方尚未舉行任何面對面會談。

塔斯社報導引述俄羅斯外交部官員波利什楚克（Alexei Polishchuk）的說法，土耳其官員曾多次敦促重啟和平談判。

他還表示：「俄羅斯方面已經做好準備，目前就看烏克蘭了。」

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年時間，克里姆林宮宣稱烏國應該為和平進程停滯負責，基輔當局拒絕接受此說法。

在7月23日維持僅僅40分鐘的會談中，烏克蘭方面提議烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於8月進行會晤。

當時克里姆林宮指出，普亭願意會見澤倫斯基，但地點只能在俄國首都莫斯科，基輔當局則拒絕這項條件。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

烏機密文件：俄軍使用彈藥7成北韓製造 換取俄核武技術

戰火下再起風暴 澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞

普丁是民選總統又怎樣？俄國的威權懷舊如何讓民主凋零

烏克蘭肅貪機構突襲能源部 澤倫斯基：務必根除貪腐

相關新聞

戰火延燒近4年 俄國官員稱準備與烏克蘭重啟和談

俄羅斯塔斯社（TASS）今天引述俄國外交部官員的說法指出，俄方準備好在土耳其大城伊斯坦堡重啟與烏克蘭的和平談判

愛沙尼亞外長：中國大陸若願意 有能力促使俄國結束對烏戰爭

愛沙尼亞外交部長薩克納日前結束訪中行程，返國後接受愛國媒體訪問時表示，中國正日益影響俄羅斯的政策走向，若北京願意，有能力...

烏機密文件：俄軍使用彈藥7成北韓製造 換取俄核武技術

烏克蘭當局分析，俄羅斯目前在俄烏戰爭中使用的彈藥，大約70%是由北韓生產；共同社取得的烏克蘭機密文件顯示，自從2022年...

戰火下再起風暴 澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞

烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫

少了一個普丁還會有下一普丁？解析俄國的威權懷舊

千禧年後出生的年輕人一聽到俄國，應該都會直接聯想到普丁，對其他民主國家的領導者則大概沒甚麼印象。這是因為普丁掌權橫跨26年，等於控制了俄國1/4個世紀，比他掌權時間長的「民選領袖」，只有喀麥隆總統畢亞（Paul Biya，約43年）、烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Kaguta Museveni，約39年）等寥寥數人。

烏克蘭肅貪機構突襲能源部 澤倫斯基：務必根除貪腐

在基輔內部就反貪腐行動爭執數月後，烏克蘭肅貪機構今天表示，已對烏國能源部門展開突擊行動。烏克蘭總統澤倫斯基也說，政府官員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。