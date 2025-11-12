愛沙尼亞外長：中國大陸若願意 有能力促使俄國結束對烏戰爭

愛沙尼亞外交部長薩克納日前結束訪中行程，返國後接受愛國媒體訪問時表示，中國正日益影響俄羅斯的政策走向，若北京願意，有能力促使俄國結束對烏克蘭的戰爭；同時，中國的任務之一也是維持自身區域現狀。

薩克納（Margus Tsahkna）10日接受愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）節目Välisilm訪問時表示，這次訪問的主要任務是向中國外交部長王毅傳達，俄羅斯對歐洲及愛沙尼亞構成生存威脅。

他說：「我提醒王毅，如果沒有中國的支持，俄羅斯無法對烏克蘭發動如此規模的侵略。數據清楚顯示這一點。」薩克納認為，中國掌握俄羅斯經濟與政治主導權，如果中國希望與愛沙尼亞維持良好關係，就必須正視這個問題。

此外，薩克納指出這次訪問是中國主動發出的邀請，而許多更大的國家並未獲得同樣機會。

他表示：「這是我們積極外交政策的成果。我們必須堅定維護自身外交利益。雖然中國不太可能立即改變政策，但我們在會談中有80%的時間討論俄羅斯帶來的威脅。若中國願意採取行動，它確實有能力迅速結束這場戰爭。」

他並指出，中國的任務之一還有維持所在區域的現狀（status quo）。

談及歐洲情勢時，薩克納指出，歐盟內部應針對匈牙利與斯洛伐克分別進行外交斡旋，爭取其支持烏克蘭。

薩克納說：「歐洲有可能透過處理俄羅斯被凍結的資產，籌得約1600億歐元（約新台幣5兆7500億元）的資金。包括德國在內的主要國家已開始支持這項構想，意識到這些資產確實可以用於援助烏克蘭。對（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）而言，這是一個極具壓力的問題。」

薩克納於4至5日訪問中國，正值愛沙尼亞駐北京新大使館大樓啟用，這也是愛沙尼亞外交部長10年來首次訪中。