控俄發動影響力戰爭 歐盟擬保障選舉增資自由媒體

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導

面對俄羅斯對歐洲發動的「影響力戰爭」，歐洲聯盟12日將公布一系列措施，一來保障選舉免於外國干預，二來加強自由媒體的資金。

根據法新社今天取得的草擬文件，歐洲聯盟執行委員會指控莫斯科當局尋求「削弱對民主制度的信任」，散播假訊息，甚至「篡改歷史事實」。

在這類風險的實例上，歐盟執委會指向2024年11月的羅馬尼亞總統大選，說這場選舉即因俄羅斯涉嫌干預，加上社群媒體出現大量右翼候選人文宣、最後跌破眼鏡勝選，最終宣布無效。

歐盟執委會在文件中表示：「除了對烏克蘭發動殘酷侵略戰爭外，俄羅斯也一再升高混合攻勢，對歐洲展開影響力之戰。」

新措施將包括增加媒體的資金，但金額不詳；措施也包括加強監督新聞機構的合併案，以促進媒體多元化。

歐盟執委會希望，這套名為「歐洲民主之盾」（European Democracy Shield）的新政策，將有助於解決鄉村地區所謂的「新聞沙漠」現象，也就是即因資源不足，地方媒體接連倒閉的情況。

歐盟同時也將提議成立一個中心，以在歐洲層級更有效協調對抗外國干預的行動。

除假訊息外，歐盟還點名另外兩大威脅：一是網路攻擊，二是人工智慧（AI）技術突飛猛進帶來的風險。

且在加強媒體與選舉系統防護之餘，歐盟執委會也希望對抗愈來愈多針對新聞工作者和政治人物的攻擊行為。

根據歐盟說法，2024年歐洲議會選舉期間，近2/3政黨曾在線上或現實社會遭遇威脅、暴力攻擊或騷擾，且女性與少數族群是最大受害對象。

