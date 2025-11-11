快訊

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

教授退潮／博士工程師為何棄歐洲兩倍高薪返台大任教

烏克蘭肅貪機構突襲能源部 澤倫斯基：務必根除貪腐

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

在基輔內部就反貪腐行動爭執數月後，烏克蘭肅貪機構今天表示，已對烏國能源部門展開突擊行動。烏克蘭總統澤倫斯基也說，政府官員必須與執法機構合作，徹底根除貪腐。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭國家肅貪局（NABU）說，與肅貪專責檢察署（SAPO）聯手進行長達15個月的調查，展開70次搜查行動，並在調查期間蒐集了1000小時的錄音資料。

NABU指出，有一個「高層犯罪組織」透過從烏克蘭國家核電公司（Energoatom）授予的合約中收取回扣獲利。

調查人員指出，烏克蘭國家核電公司的合作廠商被迫支付10%到15%回扣，以避免款項遭延遲支付，或失去供應商資格。

NABU公布疑似涉案者討論相關計畫的錄音，並表示約有1億美元贓款透過洗錢管道漂白。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年夏天曾嘗試透過立法削弱上述兩個肅貪機關的獨立性，引發罕見街頭示威及國際支持陣營不安，掀起自俄羅斯2022年入侵以來規模最大的公眾抗議活動。

澤倫斯基在夜間演說中表示，所有反貪行動都是「非常必要，讓烏克蘭國家核電公司保持透明是首要之務」。

他說：「政府官員必須與NABU及執法機構合作，徹底根除貪腐。」

澤倫斯基還說：「所有涉及貪汙計畫的人都得面對法律制裁，必須有刑事判決。」

烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）在記者會上表示，烏克蘭國家核電公司及能源部門會尊重調查。

她說：「確保調查行動透明、公開，這點至關重要。」

烏克蘭媒體報導稱，該貪污計畫涉及澤倫斯基親信、「95街區工作室」（Kvartal 95）合夥人明迪奇（Timur Mindich）。95街區工作室由澤倫斯基創立，他在從政前是知名喜劇演員。

NABU並未透露在調查中遭鎖定的對象。

在烏克蘭即將迎來冬季、能源設施頻遭俄羅斯攻擊及大規模停電之際，這些貪汙指控再度引發公憤。

反貪運動人士波格拉維斯（Martyna Boguslavets）在社群媒體說，當前的戰爭不僅發生在前線，還有一場「體制內的戰爭」，也就是「推動改革者與想用金錢與沉默掩蓋一切的人之間的戰爭」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

