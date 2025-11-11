遭俄攻擊電力系統 烏能源業者：防禦力決定修復快慢

烏克蘭能源設施近日遭俄羅斯攻擊，全國電力供應緊張，當局被迫實施限電措施。烏克蘭最大民營能源企業DTEK旗下D.Trading執行長薩哈魯克今天說，俄羅斯最新攻勢採用彈道飛彈攻擊能源基礎設施，維修進度將取決於烏方防禦表現。

基輔安全論壇今天召開緊急會議，針對能源安全議題進行討論。薩哈魯克（Dmytro Sakharuk）在會中指出，俄軍近期改變戰略，使用大量高威力武器攻擊能源設施，「目前攻擊不再以自殺式無人機或巡弋飛彈，近日有些火力發電廠遭到5到6枚彈道飛彈襲擊」。

他表示，修復速度取決於烏克蘭能否具備足夠防禦能力、國內及合作夥伴的財政支援情況等，同時透露烏方正向前蘇聯國家尋求取得相關維修工具。

基輔安全論壇主席、前總理亞岑尤克（ArseniyYatsenyuk）致詞時批評，美國延遲向烏克蘭供應戰斧（Tomahawk）飛彈，不僅削弱烏軍反制俄軍的能力，也讓能源設施暴露於攻擊風險，「我們需要長程武器，讓俄羅斯明白烏克蘭也能打擊其能源與軍事目標」。

前國營能源公司Naftogaz執行長科博列夫（AndriyKobolyev）則建議，烏克蘭應加速推動能源去中央化，由民營企業建立更多分散式能源設施，以提升系統韌性與運作效率。

烏克蘭能源部副部長科利斯尼克（Mykola Kolisnyk）今天接受烏國電視台United News專訪時表示，緊急搶修作業仍在持續，並指出俄軍9日晚間發射逾30枚彈道飛彈與集束彈，集中攻擊關鍵科技與能源設施，並配合情報行動試圖破壞烏國主要能源系統。

科利斯尼克說，由於多條高壓電線被毀，受影響最嚴重的地區為東部哈爾科夫（Kharkiv）州與波塔瓦（Poltava）州，另有11個州出現供電不穩，包括首都基輔。他呼籲民眾節約用電，以協助穩定全國電網，並表示已請求國際原子能總署（IAEA）召開緊急會議，研商保障核能設施安全的措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前接受英國「衛報」訪問時透露，烏方希望追加採購27套愛國者（Patriot）防空系統，以強化防禦俄軍飛彈攻擊。報導指出，在訪問期間，總統官邸的照明曾兩度熄滅，凸顯能源危機的嚴峻情勢。

俄羅斯近日加強對烏能源系統攻勢。國營電力公司Centerenergo先前表示，其「發電能力已降至零」。國家電力輸配系統營運商Ukrenergo也指出，目前正全力搶修，全國多數地區將實施每天8至16小時限電，以調整能源供應。