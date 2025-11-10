快訊

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

捷克政權更替 將卸任外長示警新政府恐減少援烏

中央社／ 哥倫比亞聖馬塔9日綜合外電報導

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）今天說，歐洲如果要阻止俄羅斯烏克蘭戰爭，並確保自身安全，就必須投資烏克蘭防務。

法新社報導，自2022年俄羅斯入侵以來，布拉格中間偏右政府一直是基輔堅定的盟友。

隨著自稱「川普主義者」億萬富豪巴比斯（AndrejBabis）上月勝選，卸任政府擔憂政策可能出現變化，捷克對烏克蘭提供數十萬發彈藥的計畫或將終止。

利帕夫斯基在哥倫比亞聖馬塔（Santa Marta）舉行的歐盟與拉美及加海國家共同體（CELAC）峰會場邊受訪時對法新社表示：「我們知道，如果想要阻止俄羅斯，我們就必須付出代價。」

即將卸任外長、未來將擔任在野黨國會議員的利帕夫斯基還說，巴比斯及其盟友「正在談論停止或限制彈藥援助計畫」。

巴比斯曾於2017年至2021年擔任總理，這次大選未能獲得多數支持，意味著他將必須與極右及疑歐黨派協商組閣。

巴比斯若重新執政，捷克可能會與拒絕對烏克蘭提供軍事援助或制裁俄羅斯的匈牙利、斯洛伐克等國立場一致。

利帕夫斯基表示，他預期巴比斯政府不會退出北約，因為「北約是我們最終的安全保障，並協助我們規劃國防事務。」

利帕夫斯基警告，俄羅斯依舊將捷克這個前蘇聯衛星國視為「某種可影響並掠奪資源的領土。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯襲擊導致烏克蘭電力供應癱瘓

《捷克動畫奇航：卡雷爾茲曼經典作品選﻿》純手工影像﻿ 啟發全球無數影人與動畫師

烏克蘭議會掛捷克國旗 回應捷眾議長取下烏國旗舉動

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

相關新聞

俄羅斯襲擊導致烏克蘭電力供應癱瘓

(德國之聲中文網）烏克蘭空軍稱，俄羅斯軍隊周六（11月8日）晚間動用458架無人機、發射45枚導彈襲擊烏克蘭，其中406架無人機和9枚導彈被烏軍攔截。 俄羅斯國防部稱，此次襲擊的目標是“烏克蘭軍

俄大規模空襲 壓垮烏克蘭空防

烏克蘭官員八日說，俄羅斯對烏克蘭徹夜發動密集且猛烈的無人機及飛彈攻擊，鎖定供電給兩座核電廠：烏西的赫梅利尼茨基市和瑞夫尼...

月產千架無人機 俄扭轉戰局

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）此前報導，俄國正加強對烏克蘭城市及民用基礎設施的夜襲，隨著俄國迅速增加無人機產量，對烏克蘭的...

俄外長：準備好見魯比歐 修補美俄關係

俄羅斯外長拉夫羅夫九日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。

俄軍空襲烏能源設施 烏克蘭副總理：仍約10萬人斷水斷電

俄羅斯7日深夜至8日凌晨出動數百架無人機並且發射飛彈，襲擊烏克蘭各地能源設施，造成多地斷電斷水。烏克蘭副總理庫列巴9日指...

45飛彈、458無人機…俄大規模空襲 壓垮烏克蘭防空

金融時報報導，俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。