捷克政權更替 將卸任外長示警新政府恐減少援烏

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）今天說，歐洲如果要阻止俄羅斯對烏克蘭戰爭，並確保自身安全，就必須投資烏克蘭防務。

法新社報導，自2022年俄羅斯入侵以來，布拉格中間偏右政府一直是基輔堅定的盟友。

隨著自稱「川普主義者」億萬富豪巴比斯（AndrejBabis）上月勝選，卸任政府擔憂政策可能出現變化，捷克對烏克蘭提供數十萬發彈藥的計畫或將終止。

利帕夫斯基在哥倫比亞聖馬塔（Santa Marta）舉行的歐盟與拉美及加海國家共同體（CELAC）峰會場邊受訪時對法新社表示：「我們知道，如果想要阻止俄羅斯，我們就必須付出代價。」

即將卸任外長、未來將擔任在野黨國會議員的利帕夫斯基還說，巴比斯及其盟友「正在談論停止或限制彈藥援助計畫」。

巴比斯曾於2017年至2021年擔任總理，這次大選未能獲得多數支持，意味著他將必須與極右及疑歐黨派協商組閣。

巴比斯若重新執政，捷克可能會與拒絕對烏克蘭提供軍事援助或制裁俄羅斯的匈牙利、斯洛伐克等國立場一致。

利帕夫斯基表示，他預期巴比斯政府不會退出北約，因為「北約是我們最終的安全保障，並協助我們規劃國防事務。」

利帕夫斯基警告，俄羅斯依舊將捷克這個前蘇聯衛星國視為「某種可影響並掠奪資源的領土。」