俄羅斯襲擊導致烏克蘭電力供應癱瘓

(德國之聲中文網）烏克蘭空軍稱，俄羅斯軍隊周六（11月8日）晚間動用458架無人機、發射45枚導彈襲擊烏克蘭，其中406架無人機和9枚導彈被烏軍攔截。

俄羅斯國防部稱，此次襲擊的目標是“烏克蘭軍工聯合體以及為烏克蘭軍事行動提供支持的天然氣和能源設施”。烏克蘭能源部長斯維特拉娜·格林丘克（Svitlana Grinchuk）向聯合通訊社（United News）表示，俄羅斯周六的襲擊是戰爭爆發以來“對烏克蘭發電廠最嚴重的襲擊”，導致該國發電能力降至“零”。她說，“敵人使用彈道導彈發動了大規模襲擊，這些導彈極難攔截。”烏克蘭許多城市停電、停暖、供水中斷。第聶伯羅和哈爾科夫兩座城市至少有四人喪生。

國有能源供應商烏克蘭能源公司（Ukrenergo）宣布，俄羅斯此次大規模襲擊導致該國大部分地區本周日停電8至16小時。

經過緊急搶修，在受影響最嚴重的地區之一波爾塔瓦州，電力供應周日基本恢復，但部分地區仍然停電。烏克蘭第二大城市哈爾科夫所在的地區也受到襲擊影響。周日仍約10萬用戶沒有電力、自來水和暖氣。專家警告，隨著冬季來臨，烏克蘭全國範圍內可能出現更多供暖中斷的情況。

烏克蘭外交部長安德烈·西比加表示，俄羅斯無人機還襲擊了烏克蘭西部兩座為核電站供電的變電站。這兩座變電站分別向赫梅利尼茨基核電站和羅夫諾核電站供電。西比加在即時通訊軟件Telegram上指責俄羅斯正在蓄意危害歐洲的核安全，並呼籲召開國際原子能機構理事會緊急會議。

據烏克蘭空軍稱，莫斯科在周日凌晨再次出動69架無人機攻擊烏克蘭能源設施，其中34架被擊落。

烏克蘭回擊

作為回應，烏克蘭本周日對俄羅斯能源和石油設施發動襲擊。

當地官員稱，烏克蘭的襲擊導致俄羅斯部分邊境地區成千上萬人斷電。別爾哥羅德州州長維亞切斯拉夫·格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，該州首府的“電力和供暖網絡遭受嚴重破壞”，“多條街道受到電力問題影響……超過2萬居民斷電。”庫爾斯克州、沃羅涅日州也出現部分地區暫時停電並停止供暖。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，能源基礎設施一直是莫斯科和基輔雙方的關鍵目標。俄羅斯試圖癱瘓烏克蘭電網，烏克蘭則將目標對准了俄羅斯的煉油廠和其他設施。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，他已准備好與美國國務卿盧比奧舉行會談，但強調俄羅斯不會放棄結束沖突的核心條件。普京2024年6月宣布的結束烏克蘭戰爭的條件包括烏克蘭放棄加入北約的計劃，並承認俄羅斯吞並烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱四個地區。

（美聯社、法新社、德新社）

