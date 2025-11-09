俄軍空襲烏能源設施 烏克蘭副總理：仍約10萬人斷水斷電

俄羅斯7日深夜至8日凌晨出動數百架無人機並且發射飛彈，襲擊烏克蘭各地能源設施，造成多地斷電斷水。烏克蘭副總理庫列巴9日指出，重啟設備需要時間，第2大城哈爾科夫市所在的東北部哈爾科夫州，仍有約10萬人斷水斷電，無暖氣可用。

烏克蘭空軍說，俄軍共發射458架無人機與45枚飛彈，其中406架無人機與9枚飛彈被攔截擊落。烏克蘭國營能源公司Naftogaz說，這是自10月初以來，俄軍第9次針對天然氣設施的大規模攻擊。

法新社9日報導，烏克蘭能源部長葛林丘克說，這波造成四人死亡的襲擊事件是自俄國2022年入侵烏克蘭以來，烏克蘭能源領域最難熬夜晚之一。

烏克蘭總理思維里登科此前說，基輔州、波塔瓦州及哈爾科夫州的能源設施都受損。截至9日，波塔瓦州的電力供應基本上恢復，但當地政府說受損設備仍導致該州主要城市部分地區處於黑暗。