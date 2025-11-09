快訊

俄軍空襲民用設施 烏克蘭電力生產歸零急尋能源自救

中央社／ 基輔9日綜合外電報導

俄羅斯針對能源基礎設施發動新一波攻擊後，烏克蘭今天正全力設法恢復電力與供暖。烏克蘭國營電力公司表示，其發電能力已降至「零」。

法新社報導，近月來莫斯科加大對烏克蘭基礎設施的攻擊力度，在7日深夜至8日凌晨的空襲中，更出動數百架無人機並且發射飛彈，襲擊烏克蘭全國各地的能源設施。

俄方的攻擊使多座城市的電力、供暖與自來水中斷，國營電力公司Centerenergo示警，其「發電能力已降為零」。

國家電力輸配系統營運商Ukrenergo表示，全國多數地區今天將實施8至16小時的停電，以便進行修復並調整能源供應。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）聲稱俄軍無人機還鎖定了烏克蘭西部赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與瑞夫尼（Rivne）兩座核電廠的外部供電變電站，呼籲聯合國核能監督機構介入。

他在Telegram上寫道：「俄羅斯正蓄意危害歐洲的核能安全。我們呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會緊急召開會議，對這些不可接受的風險作出回應。」

烏克蘭空軍表示，俄軍共發射458架無人機與45枚飛彈，其中406架無人機與9枚飛彈被攔截擊落。

烏克蘭國營能源公司Naftogaz表示，俄軍這波轟擊是自10月初以來第9次針對天然氣設施的大規模攻擊。

基輔經濟學院在一份報告中估計，這些攻擊使烏克蘭的天然氣產量減半。

專家警告，這波針對能源基礎設施的打擊，恐使烏克蘭在冬季面臨供暖中斷的風險。

自近4年前入侵烏克蘭以來，俄羅斯持續以烏克蘭的電力與供暖系統為攻擊目標，摧毀了大量民用關鍵設施。

