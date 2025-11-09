俄軍轟炸能源設施 烏克蘭多地斷水斷電
俄羅斯最近一波攻勢鎖定烏克蘭能源基礎設施，導致烏境發電量降為零，當局今天正緊急搶修，以設法恢復照明與暖氣供應。
近月來俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻勢愈趨激烈，7日深夜到8日清晨，俄軍出動數百架無人機，轟炸烏國多處能源設施，導致多座城市的水電與暖氣供應中斷。
烏克蘭國營電力公司Centerenergo警告說，發電量「已降至零」。
烏克蘭國家輸配電業者Ukrenergo表示，目前正進行搶修與能源調度，多數地區今天將輪流停電，一天之內停電8至16小時不等。
儘管目前情況稍有穩定，烏國能源部長昨晚指出，包括基輔（Kyiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）、波塔瓦（Poltava）、切爾尼戈夫（Chernigiv）和蘇米（Sumy）等地區，仍可能持續面臨輪流停電。
