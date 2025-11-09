快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

俄軍轟炸能源設施 烏克蘭多地斷水斷電

中央社／ 基輔9日綜合外電報導

俄羅斯最近一波攻勢鎖定烏克蘭能源基礎設施，導致烏境發電量降為零，當局今天正緊急搶修，以設法恢復照明與暖氣供應。

近月來俄羅斯對烏克蘭基礎設施的攻勢愈趨激烈，7日深夜到8日清晨，俄軍出動數百架無人機，轟炸烏國多處能源設施，導致多座城市的水電與暖氣供應中斷。

烏克蘭國營電力公司Centerenergo警告說，發電量「已降至零」。

烏克蘭國家輸配電業者Ukrenergo表示，目前正進行搶修與能源調度，多數地區今天將輪流停電，一天之內停電8至16小時不等。

儘管目前情況稍有穩定，烏國能源部長昨晚指出，包括基輔（Kyiv）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）、波塔瓦（Poltava）、切爾尼戈夫（Chernigiv）和蘇米（Sumy）等地區，仍可能持續面臨輪流停電。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

烏克蘭紅軍城瀕陷落…俄集結17萬兵力 可望獲最大領土

鳳凰颱風「不排除穿台」！台中台電全力加強戒備

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

相關新聞

45飛彈、458無人機…俄大規模空襲 壓垮烏克蘭防空

金融時報報導，俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能...

川普念念不忘普亭 見匈牙利總理：盼在布達佩斯再會俄總統

美國總統川普7日和到訪白宮的匈牙利總理奧班共進午宴前對媒體說，他擱置原定與俄羅斯總統普亭會面的計畫，主要癥結在於俄方還不...

烏克蘭議會掛捷克國旗 回應捷眾議長取下烏國旗舉動

烏克蘭議會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefančuk）7日將捷克國旗掛在烏克蘭議會，以回應捷克新眾議長岡村富夫（T...

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

金融時報報導，俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能...

川普會匈牙利總理 念念不忘見普亭「俄烏戰爭很快結束」

美國總統川普七日和到訪白宮的匈牙利總理奧班共進午宴前對媒體說，他擱置原定與俄羅斯總統普亭會面的計畫，主要癥結在於俄方還不...

奧班奉承到位 川普允匈牙利買俄油「畢竟他們沒港口」

白宮七日舉行「川奧會」，美國總統川普以內陸國匈牙利沒有海港為由，同意匈牙利能續買俄國油、氣而免受美國制裁，但未詳述豁免多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。