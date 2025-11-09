俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，造成至少7人喪生。圖為第聶伯羅市當日一棟大樓遭俄國無人機擊中。路透
金融時報報導，俄羅斯8日展開大規模空襲，發射超過45枚彈道與巡弋飛彈、458架無人機擊潰烏克蘭防空系統，打擊五個地區的能源基礎設施，包括供應兩座發核電廠的變電站，造成至少7人喪生，基輔譴責莫斯科蓄意危害歐洲核安全。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiha）在X發文證實，位於赫梅尼茨基（Khmelnitsky）與瑞夫尼（Rivne）的核電場變電站「遭遇精心策畫的攻擊」，譴責俄羅斯「蓄意危害歐洲核安全」。

烏克蘭擊落406架無人機與僅9枚飛彈。金融時報報導指出，由於俄羅斯彈道飛彈升級，加上烏克蘭武器庫中先進防空系統數量有限，導致攔截率大幅下降。

西比哈呼籲國際原子能總署（IAEA）理事會召開緊急會議，並敦促「所有重視核安全的國家，特別是中國與印度，要求俄羅斯停止對核能設施的魯莽攻擊，以免釀成災難性事故」。

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）透露，基輔、波塔瓦（Poltava）與哈爾科夫（Kharkiv）等地能源設施受損，造成上千人斷電斷水，目前正在積極搶修。

路透報導，烏克蘭國營能源公司Tsentrenergo表示，這次攻擊是俄烏戰爆發以來，該公司設施遭受到最大規模攻擊，「電廠陷入大火......發電量歸零」，公司透露，目前已暫停位於基輔與哈爾科夫電廠的運作。

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際社會進一步加強對俄羅斯的制裁壓力，「莫斯科每一次打擊能源基礎設施、意圖在冬季前傷害平民的攻擊，都必須以制裁作為回應，全面針對俄羅斯的能源領域，絕不允許任何例外。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

