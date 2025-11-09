烏克蘭議會掛捷克國旗 回應捷眾議長取下烏國旗舉動

烏克蘭議會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefančuk）7日將捷克國旗掛在烏克蘭議會，以回應捷克新眾議長岡村富夫（Tomio Okamura）6日從眾議院建築移除烏克蘭國旗的行動。

捷克「自由及直接民主黨」（SPD）領袖岡村富夫5日當選為捷克新任眾議長，6日便下令取下眾議院大樓的烏克蘭國旗，引發媒體關注與各界批評。根據岡村富夫Instagram的影片，他親自扶著梯子並表示：「我剛剛讓人把烏克蘭國旗取下來了」，接著強調：「捷克優先」。

對於岡村富夫的舉動，斯特凡楚克6日在X平台發文：「烏克蘭國旗……如今已滿是彈孔，曾被戰火焚燒，但它作為自由的象徵仍高高飄揚，因此值得特別的尊重和敬意。」

他說，烏克蘭國旗通常先由解放俄羅斯占領區的士兵升起，也用來覆蓋在戰爭中犧牲的士兵棺木上。

斯特凡楚克指出，「在歐洲國家議會建築上移除烏克蘭國旗，而這個國家的民族正支持烏克蘭人為正義戰鬥，是一個值得質疑的行為......即使你只是拿著梯子。」

斯特凡楚克7日再次在X平台發文，這次用捷克語、英語及烏克蘭語表示：「今天在烏克蘭議會，我們的國旗旁邊飄揚著捷克國旗。這是表達捷克人民對烏克蘭提供巨大援助和支持的感謝之意，烏克蘭成為俄羅斯敵對侵略的受害者。為了同情，為了團結。」

他說：「就像數百萬烏克蘭人一樣，我永遠不會忘記捷克人給予我們人民的熱情接待、庇護和保護。烏克蘭國旗遍布捷克全境。」

斯特凡楚克回憶，「2022年4月，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）勇敢訪問當時前線的基輔。時任眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）在布拉格舉辦克里米亞平台時的果斷行動。」

斯特凡楚克還提到，捷克的軍火援助倡議，以及捷克首任總統哈維爾（Václav Havel）的名言：「俄羅斯至今當然還不知道它的邊界在哪裡。」

哈維爾曾警告：「俄羅斯將會恢復那些在歷史上屬於它典型傳統的做法—那種帝國式的擴張傳統，向那些本質上不屬於它的方向與領土擴張。」