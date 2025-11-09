奧班奉承到位 川普允匈牙利買俄油「畢竟他們沒港口」

白宮七日舉行「川奧會」，美國總統川普以內陸國匈牙利沒有海港為由，同意匈牙利能續買俄國油、氣而免受美國制裁，但未詳述豁免多久。一位白宮官員對路透及法新社說，豁免期為一年。

匈牙利總理奧班此行，旨在能讓川普給予他迎戰明春國會大選的經濟利多，以延續他至今近十六年的執政，他也得償所願。英國衛報同日報導說，他為此大拍川普馬屁，印證在和川普交往時，「奉承將使你無往不利」。

六十二歲的政壇老將奧班七日可謂「面面俱到」，從白宮主人川普、美國副總統范斯甚至「區區」的白宮發言人李維特，都是他吹捧的對象。川奧會中，奧班幾度刻意在川普說話時插話並向川普提問。衛報報導說，此舉旨在展現他對川普的支持，同時展現他與川普站在同一陣線。

奧班還在川奧會中宣稱，他領導的匈牙利政府是當前全歐「碩果僅存」的「現代基督教政府」，反觀其他歐洲國家的政府「基本上都屬自由派、左派政府」。范斯曾公開明言並不特別喜歡歐洲，尤其是歐洲對保障言論自由原則的詮釋。

川普此前就對媒體表明，考慮對匈牙利網開一面，「各位也清楚，他們沒有海洋優勢」；奧班也主張，油氣管線的問題並非意識形態或政治問題，「現實就是我們沒港口」。

匈牙利外長西雅爾多在社媒Ｘ發文，盛讚這次會面的成果重大。根據美國智庫大西洋理事會的研究小組，匈牙利達八成六的石油從俄國進口，自俄烏戰爭二○二二年二月爆發以來，匈牙利對俄油的進口量已增加。

奧班在川奧會後的記者會中說，匈牙利獲「完全豁免」，仍可透過「土耳其溪」管線與「友誼」管線持續輸入俄國油氣。他還說，「我們向川普總統提出解除制裁的要求，雙方達成共識，總統決定這兩條管線不受制裁影響」。

若川普沒讓匈牙利豁免制裁，匈牙利可能面臨美國的次級（二級）制裁，可能導致罰款或遭美國金融機構切斷（金流）。匈牙利是歐盟成員國，也是俄國總統普亭在歐盟最密切的盟友。

除了奉承，奧班此行率多位內閣官員、企業領袖以及與其政府關係密切的右派人士，搭匈牙利廉航威茲航空一架可搭載二二○人的包機赴美，訪團陣容龐大。

根據美國國務院七日發布的文件，兩國簽署有關民用核能的諒解備忘錄（ＭＯＵ），匈牙利除了將首度購買美國核燃料，即美國西屋公司約一點一四億美元的核燃料，還將引進美國技術用於匈牙利的帕克斯核電廠，兩國並將展開在小型模組化反應爐（ＳＭＲ）與「用過核燃料」儲存上合作的協商；匈牙利也將進口約六億美元的美國液化天然氣（ＬＮＧ），並採購美國七億美元的國防物資。

紐約時報七日報導稱，為了讓川普對匈牙利豁免制裁，奧班可能必須在另一個議題上做出讓步，即不再反對烏克蘭加入歐盟，以符合川普想要歐洲負擔大部分援烏工作的要求。