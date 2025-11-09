川普會匈牙利總理 念念不忘見普亭「俄烏戰爭很快結束」

美國總統川普七日和到訪白宮的匈牙利總理奧班共進午宴前對媒體說，他擱置原定與俄羅斯總統普亭會面的計畫，主要癥結在於俄方還不想停戰，但認為將在「不久的將來」結束俄烏戰爭。奧班同日說，烏克蘭要戰勝俄國需奇蹟出現。

這是川普一月回任後，奧班首度訪美，兩人會晤近四十分鐘，午宴在白宮內閣會議廳進行。川普說，不認為原定的「雙普會」將帶來重大進展，但「總有機會且很可能」又一次會晤普亭，正進行討論，若要舉行，仍希望地點在原計畫的匈牙利布達佩斯。奧班此前已提議擔任布達佩斯雙普會的東道主。

川普說，俄國不想停手，但終究會停戰，俄烏戰爭已對俄國造成巨大耗損，交戰雙方都付出很大代價，俄方人員損失更多；他與奧班均認為，這場戰爭將在不久的將來落幕。

川普十月十六日與普亭通話後宣布，很可能兩周內在布達佩斯舉行雙普會，但同月稍晚改口稱，除非普亭真的想達成停戰協議，否則不會浪費時間與他會晤。克里姆林宮十月下旬也說，不能為見面而見面。十月底英國金融時報引述消息人士報導，由於俄國堅持強硬立場，美國已取消雙普會。

川普政府十月也對俄國兩大石油巨擘俄羅斯石油和路克石油祭出制裁。美聯社和法新社八日報導，持續與美俄保持密切聯繫的奧班，此行就是為了試圖說服川普讓匈牙利持續進口俄國石油、天然氣，免於川普對俄國化石燃料出口的制裁。

奧班七日被川普問到是否認為烏克蘭能打贏俄國時答道，那需要奇蹟出現。川、奧也討論美匈擴大經濟合作，奧班引用川普的口頭禪說，兩國可望迎接「黃金時代」。

與川普同樣主張嚴厲移民政策的奧班，明年春季即將面臨國會大選選戰。川普七日暗助奧班，指稱奧班在移民議題上「從未犯錯，獲所有人尊敬；我喜歡他、也尊重他，我和他超像」。川普還稱讚匈牙利目前有很好的領導，「這是為何奧班將在未來的選舉非常成功」。

歐盟最高法院「歐洲法院」去年已因匈牙利蓄意逃避遵守歐盟法律、在邊境應對移民和尋求庇護者的政策上未落實歐盟要求的改革，對匈牙利處以兩億歐元罰款。奧班七日當川普的面「討拍」談到這筆罰款，但仍說匈牙利將自行處理歐盟內部紛爭。