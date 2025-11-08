俄無人機飛彈襲擊烏克蘭 至少3死能源設施受損

烏克蘭官員說，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，造成至少3人死亡，並損毀3個州的大型能源基礎設施。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）說，俄軍發射超過450架無人機及45枚飛彈。

地方官員表示，在第聶伯羅市（Dnipro），1架無人機擊中公寓大樓，造成2人罹難、12人受傷。哈爾科夫州（Kharkiv）也有1人喪生。

烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示，基輔州、波塔瓦州（Poltava）及哈爾科夫州的能源設施都遭到損壞。

澤倫斯基表示，這些攻擊顯示應加強制裁俄羅斯。

他在通訊軟體Telegram上說：「每當莫斯科攻擊能源基礎設施，目的是為了在冬季前傷害一般民眾，所以必須制裁所有俄羅斯能源，不能有任何例外。」

自從近4年前對烏克蘭展開全面攻擊以來，俄羅斯持續攻擊烏克蘭電力部門，特別是在取暖需求上升之際。根據烏克蘭國營天然氣公司（Naftogaz）統計，俄羅斯今秋在2個月內已9度攻擊烏克蘭天然氣設施。

俄羅斯國防部說，為回應基輔針對俄羅斯發動的攻擊，俄方以「高度精確的遠程空中、地面及海基武器發動大規模打擊」，目標鎖定烏克蘭的武器生產及能源設施。