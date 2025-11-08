川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普丁仍希望在匈牙利

中央社／ 華盛頓7日專電

俄烏戰爭遲未結束，美國總統川普今天表示，擱置原定與俄羅斯總統普丁會面的計畫，主要癥結在於俄方還不想停戰，但他認為，「我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束」。他也說，若和普丁見面，仍希望地點在匈牙利。

美俄領袖原定在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，但川普（Donald Trump）日前表示，已擱置與普丁（Vladimir Putin）見面的計畫，除非能確定普丁認真想要達成結束俄烏戰爭的協議，否則他不會浪費時間，安排與對方會談。

川普今天在白宮接待來訪的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。對於媒體問及，是否有可能在某個時間點和普丁在布達佩斯會面，川普回答「總是有機會，而且很有可能」。

川普隨後在白宮內閣會議廳（Cabinet Room）與奧班進行午宴前，在場媒體問到，擱置與普丁會面的主要癥結為何？他回應表示，因為俄方「還不想停手」，但他認為，俄羅斯終究會停戰，這場戰爭對俄羅斯造成巨大損耗，俄烏兩國都付上很大的代價，俄方人員損失更多。

他還說：「相信我們會在不久的將來讓它（俄烏戰爭）結束。」

川普指出，原本計劃安排在布達佩斯和普丁會面，但他後來不願進行，因為不認為兩人會面將帶來任何重大進展。如果要見面的話，仍希望地點在布達佩斯。

另外，川普表示，他將和奧班討論貿易、俄烏戰爭及能源等議題。

奧班說，兩人將討論經濟、軍事及政治合作等議題，但對匈牙利來說，最重要的議題是俄烏戰爭。匈牙利是烏克蘭鄰國之一，他希望和美國討論如何協助促進和平。

俄烏戰爭持續超過3年半，川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火。他今年8月在美國阿拉斯加第一大城安克拉治與普丁會面，未達成止戰協議。

有鑒於普丁拒絕結束這場戰爭，川普政府於10月底對俄羅斯兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）和「路克石油」（Lukoil）祭出制裁，加大施壓。

相關新聞

死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇

華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以...

紅軍城瀕陷落 俄2年多來最關鍵戰果

紐約時報六日報導，俄羅斯正對烏東重鎮波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）集中火力與部隊。俄軍若攻下波克羅夫斯克，將是俄國兩年多來在...

波城失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急

烏克蘭東部重要據點波克羅夫斯克在俄軍蠶食下即將失守，將是俄國兩年多來在戰場最大領土收穫。分析指波克羅夫斯克攻防戰反映消耗...

川普宣布恢復核試　普亭下令提對等反制方案

俄羅斯總統普亭今天下令相關高層提報可能恢復核試的預案，應對美國總統川普突如其來的宣示。川普日前要求美國睽違30多年後恢復...

俄烏戰爭的愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 丈夫陣亡爽領百萬撫恤金

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻...

俄強攻烏東重鎮　波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

過去一年多，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防，這裡不僅是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦...

