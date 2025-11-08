聽新聞
死守波克羅夫斯克或解救守軍 烏克蘭痛苦抉擇

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（中）4日在頓內次克州前線城市波克羅夫斯克附近與軍人合影。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（中）4日在頓內次克州前線城市波克羅夫斯克附近與軍人合影。美聯社

華盛頓郵報六日報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自二○二二年二月俄烏開戰以來，這座城市一直是烏克蘭抗俄的堡壘，俄國攻占它將是宣傳上的勝利。

然而有專家表示，撤退並為未來的抗俄戰鬥保存有生力量的時候到了。目前波克羅夫斯克內，幾乎只見流浪狗成群遊蕩，俄軍每小時都丟下滑翔炸彈，空中屢見其無人機。烏克蘭守軍估計，當地俄方無人機的數量達烏方十倍。

波克羅夫斯克烏軍對外媒坦言，部分部隊的編制，只有滿編的兩成。烏軍第六十八旅一位偵察連連長說，其實早該撤離，這些損失不值得、毫無意義。

烏克蘭智庫「國家戰略研究所」研究員、烏克蘭非營利組織「活著回來」分析師畢利斯可夫說，俄國總統普亭將利用波克羅夫斯克失守，說服美國總統川普俄國勢必打贏俄烏戰爭和美國援烏的徒勞無功。

華爾街日報六日報導說，俄軍終於攻占波克羅夫斯克，將鞏固普亭對川普有關俄烏戰爭的論述，即川普政府軍援基輔只是浪費資源。

