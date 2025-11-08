紅軍城瀕陷落 俄2年多來最關鍵戰果

紐約時報六日報導，俄羅斯正對烏東重鎮波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）集中火力與部隊。俄軍若攻下波克羅夫斯克，將是俄國兩年多來在俄烏戰場上最大的領土斬獲，自兩年半前打下巴赫穆特以來最具意義的戰果。

這個烏東小城在俄烏戰爭中遭重創，也是通往這場戰爭中攻防最激烈的頓內次克地區門戶。烏克蘭領導高層雖聲稱，烏軍正收復鄰近地區，但根據和烏軍有關連的烏克蘭開源情資團體「深層政府」戰場地圖，俄軍似乎在過去幾天內控制波克羅夫斯克的西南邊緣地區。

該地圖也顯示，俄軍已在市中心及其西邊鞏固兩支很小股的分遣隊，而波克羅夫斯克的大部分地區被畫為你爭我奪的灰色地帶。

烏軍總司令瑟爾斯基七日聲明，正加強對烏東城鎮多布羅皮利亞周邊的攻擊，以減輕岌岌可危的波克羅夫斯克所受壓力。

現在駐防波克羅夫斯克的烏軍兵力遠少於俄軍，且俄軍無人機正全面掌控當地空域。該市在二○二二年二月底、即俄烏戰爭爆發後幾天還有約六萬名居民，如今僅餘寥寥一千餘人。

莫斯科希望繼盧甘斯克後拿下頓內次克全境，波克羅夫斯克是個中關鍵，而拿下包括盧、頓兩州的整個烏東頓巴斯地區，正是俄國總統普亭兩年多前下令全面侵烏的一大目標。

軍事分析家大多預料，波克羅夫斯克恐在幾周內失守。根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，俄軍在頓內次克地區共集結十七萬名兵力，該市烏軍與俄軍的兵力處於一比八的絕對劣勢。