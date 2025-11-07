瑞典與烏克蘭簽訂意向書 將合作武器研發

快訊

中央社／ 斯德哥爾摩7日專電

瑞典國防部長約松與烏克蘭國防部長什米哈爾6日在瑞典斯德哥爾摩簽訂合作意向書，兩國將合作武器研發，並計畫在烏克蘭首都基輔建立一個共同的武器研發中心，這會讓防衛武器更快速地從發想、建造並送到士兵手中。

烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）6日訪問瑞典，在斯德哥爾摩與瑞典國防部長約松（PålJonson）召開共同記者會之前，曾到林雪平（Linkoping）參觀瑞典航太巨頭紳寶公司（Saab）。

約松在簽訂意向書後的記者會上表示，這是瑞典與烏克蘭在國防合作上的重要一天，瑞典全力支持烏克蘭的自由與主權。他表示，支持烏克蘭不但是正確的也是明智的事，更是對瑞典本身國家安全的投資。

他說，瑞典持續支援烏克蘭，已經投注90億美元（約新台幣2789億元）援助烏克蘭，未來2年也已計畫再投入80億美元支持烏克蘭。瑞典會繼續支持防衛烏克蘭，以及繼續在歐洲貢獻力量嚇阻俄羅斯的惡意。

約松在記者會上表示，這份意向書有幾項重要計劃，其中之一是在基輔設立共同的防衛武器研發中心，將會有瑞典人員駐點直接與烏克蘭人員在國防武器發展上共同合作。他說，這將會強化兩國發展與製造新的作戰科技能力。

他表示，瑞典國防部最近也成立了國防創新單位，這個國防部與瑞典國防研究署（Swedish DefenseResearch Agency）、瑞典創新署（Vinnova）共同成立的單位，將會與設立於烏克蘭的國防創新中心緊密合作。

約松說，瑞典在創新方面是國際公認的先進，烏克蘭從戰爭中取得許多獨特的經驗，烏克蘭的創新周期也非常有效率，很值得瑞典學習。什米哈爾感謝瑞典的支持，他認為這項合作將會給兩國帶來防衛武器創新與發展上新的機會與平台。

記者會上兩國防長也報告有關烏克蘭向瑞典購買100至150架最新型的E型獅鷲戰機（Jas Gripen E）的合作計畫進度，瑞典將提供包括駕駛員訓練、維修訓練等配套措施，而烏克蘭則對瑞典表達強烈意願希望能夠共同參與製造。

