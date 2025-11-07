日媒：遭制裁的俄羅斯液化天然氣以低價流入中國

快訊

中央社／ 台北7日電

日媒報導，俄羅斯液化天然氣正在以低於市場2到3成的價格流入中國，美國加強制裁俄羅斯能源，使中國受益。歐洲調查公司Kpler指出，中國目前為止已進口13艘船的俄羅斯液化天然氣。

日經中文網7日報導，儘管美國10月中旬向日本和歐洲施壓，要求停止進口俄羅斯液化天然氣，但市場並未明顯反映出供需緊張風險。從亞洲的液化天然氣（LNG）現貨價格來看，目前作為指標的2026年1月合約徘徊在每100萬BTU為11.0至11.5美元區間，與2022年俄烏戰爭初期的高峰相比，處於低水平。

報導指出背後原因，一方面是美國等國的液化天然氣新設備不斷投入使用，供應增加，另一方面，即使西方國家禁運俄羅斯液化天然氣，也會暗地裡流入中國，供應不會中斷。

報導引述歐洲調查公司Kpler的船舶跟蹤資訊顯示，俄羅斯籍的LNG運輸船於10月30日駛入位於中國廣西的北海港，船上裝載俄羅斯北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）的液化天然氣。

北極液化天然氣2號在2023年被拜登政府列為制裁對象，與之交易的企業也將受美國的二級制裁，存在被切斷美國金融服務等風險，因此長期沒有買家。今年8月，中國突然開始接收該項目的天然氣。

報導說，中國將來自北極2號項目的貨物集中到與其他國際貿易接觸較少的北海港，以減輕美國二級制裁可能帶來的影響。

Kpler的數據顯示，包括此次在內，目前為止中國已進口13艘船的液化天然氣。美國目前沒有對中國實施二級制裁。

報導指出，中國將成為美國對俄制裁的受益者。隨著歐洲和日本停止購買，可以獲得降價的俄羅斯液化天然氣，日本能源相關人士表示，目前只有中國採購的北極2號項目的液化天然氣「正以低於市場2到3成的價格進行交易」。

中國一方面擴大從俄羅斯進口液化天然氣和管道天然氣，同時對美國能源的進口已降至0。

