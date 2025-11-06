快訊

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。路透
俄羅斯總統普亭今天下令相關高層提報可能恢復核試的預案，應對美國總統川普突如其來的宣示。川普日前要求美國睽違30多年後恢復核試。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，普亭在莫斯科與聯邦安全會議成員的會議上表示，他已警告美國與其他國家，如進行此類試驗，「俄羅斯也將被迫採取適當回敬措施」。

他指示俄國外交部與國防部盡一切可能蒐集更多相關資訊，在鄰邦安全會議中加以分析，並就「可能開始進行的核試準備」提出統一的協同建議。

俄方多名高層也表態支持恢復核試的必要性。

國防部長別洛烏索夫說：「我們必須對美方的行動作出適當回應」敦促政府「立即開始為全面核試做準備」；俄軍參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）說：「如現在不採取適當措施，就會錯過及時回應美國行動的時機，不同類型的核試準備需要數月到數年不等。」

這場聯邦安全會議原本預定討論交通運輸安全，國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）要求與會者先就華府宣佈恢復核試一事發表意見。

川普10月30日時宣告，他已指示五角大廈在與其他國家對等的基礎上「即刻」開始恢復核武試驗。

美國自1992年以來再無核試，中、法最後一次核試是1996年；俄國則是蘇聯垮台前的1990年。

專家表示，美國唯一一處核試地點是拉斯維加斯附近的前內華達核試場，但要恢復運作至少需要兩年。

川普及團隊至今仍對要恢復什麼樣的核試語焉不詳。

川普10月31日被問到恢復的是否為地下核爆時告訴媒體：「你們很快就會知道，確實，我們是要做一些測試的。其他國家都在弄，如果他們在做，我們也得做。」

能源部長萊特（Chris Wright）11月2日在福斯新聞（Fox News）表示，相關核試不涉及試爆，而是用來研發「更先進系統，好讓拿來汰舊的核武比以往更好」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭 川普

相關新聞

俄烏戰爭的愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 丈夫陣亡爽領百萬撫恤金

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻...

川普宣布恢復核試　普亭下令提對等反制方案

俄羅斯總統普亭今天下令相關高層提報可能恢復核試的預案，應對美國總統川普突如其來的宣示。川普日前要求美國睽違30多年後恢復...

俄強攻烏東重鎮　波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

過去一年多，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防，這裡不僅是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦...

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

俄烏戰事近日再度升溫，俄軍在頓內茨克州波克羅夫斯克一帶與烏軍激戰，情勢緊繃。專家指出，美國外交重心轉向抗衡中國，烏克蘭問...

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

烏克蘭頓內次克州城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）曾是烏軍的重要後勤樞紐，如今卻成為俄烏戰爭最激烈的前線，俄軍已進入這...

