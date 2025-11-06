快訊

樹林柑園工廠大火 鄰近國小師生500人疏散…決定下午停課了

別以為「二代健保補充保費」跟你無關！從案例看上班族、存ETF、房東影響有多大

國民黨新人事 柱系班師回朝、郝龍斌美女智囊掌國際部

俄烏戰爭的愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 丈夫陣亡爽領百萬撫恤金

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯版臉書「VK」上，有數十個專為女性尋找軍人丈夫而設立的群組，名稱如「與士兵約會」和「與肩章約會」。一些犯罪集團也參與部分詐騙行為，有時會試圖同時欺騙多名士兵。圖／擷自華爾街日報
俄羅斯版臉書「VK」上，有數十個專為女性尋找軍人丈夫而設立的群組，名稱如「與士兵約會」和「與肩章約會」。一些犯罪集團也參與部分詐騙行為，有時會試圖同時欺騙多名士兵。圖／擷自華爾街日報

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻是否為真或只為謀財。國會議員則提案加重刑罰，或限制她們透過婚姻取得的利益。

華爾街日報報導，40歲的俄兵漢多日科（Sergey Khandozhko）於2023年10月入伍次日結婚，家人和朋友都感到困惑，因為他從未提過有婚約，也未曾論及婚嫁。更令人費解的是婚禮僅20分鐘，沒拍照也未交換戒指，且僅有一名賓客到場，新娘索科洛娃（Elena Sokolova）婚後甚至繼續與前夫和孩子們同住。

漢多日科在烏克蘭戰場上陣亡，疑點隨之浮現。索科洛娃獲得陣亡士兵直系親屬的一次性撫卹金20萬美元（新台幣約624萬元），約為俄羅斯年均薪資20倍。法官今年稍早判決索科洛娃騙婚謀財，宣告婚姻無效並裁罰3000盧布（新台幣約1140元）。索科洛娃已提出上訴。

俄軍官兵遭騙婚的現象，部分源於政府為吸引男性上戰場而提供的大筆金錢誘因，包括高額軍餉、入伍獎金以及大筆撫恤金。撫恤金通常超過1450萬盧布（新台幣約561萬元），視軍銜與情況而定。這筆錢流入許多前線士兵出身的貧困地區，引發親屬爭執，企圖分一杯羹的人也聞風而至，像是失聯的父親重新現身要求分錢，祖父母也以多年來照顧戰死沙場的孫子為由要求補償。

然而，俄羅斯國會議員與官員表示，女性單獨或與他人合夥，說服士兵在出征前結婚，希望在丈夫死亡後能從中受益的行為尤其令人憤慨。俄羅斯下院國家杜馬議員斯盧茨基（Leonid Slutsky）今年夏天表示：「這些怪物選擇玷污最神聖的事物，照顧殉職英雄的家人！」並將涉案女性比作二戰列寧格勒圍城戰時的掠奪者。

俄羅斯法律專家表示，問題的真實規模難以掌握，社群媒體使潛在詐騙者更容易找到士兵。在俄羅斯版臉書「VK」上，有數十個專為女性尋找軍人丈夫而設立的群組，名稱如「與士兵約會」和「與肩章約會」。一些犯罪集團也參與部分詐騙行為，有時會試圖同時欺騙多名士兵。

一些國會議員已呼籲，對與士兵假結婚以獲取國家福利的個人追究刑事責任。另有2位國會議員提出草案，旨在剝奪那些在與士兵結婚後離婚的妻子獲得前夫軍餉的權利，尤其是夫妻若在俄烏戰爭開始後結婚。

曾處理類似案件的律師格里戈良（Andranik Grigoryan）表示，自己的案子對俄羅斯社會以及被奉為英雄的眾多退伍軍人都是教訓。他說，案件中的當事女子「試圖從已故丈夫的鮮血中牟利，不僅不道德，簡直是徹頭徹尾的背叛」。

2024年12月13日，一名路人在俄羅斯莫斯科暴雪中行經一幅宣傳俄軍簽約服役的看板。路透
2024年12月13日，一名路人在俄羅斯莫斯科暴雪中行經一幅宣傳俄軍簽約服役的看板。路透

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

陸大使「訓斥」挺台紐西蘭議員 紐外長：中方不了解民主

北約面對俄羅斯威脅 測試東翼戰備能力

規模50億美元…俄羅斯擬發人幣主權債 深化兩國金融

俄烏戰爭下俄國人不喝咖啡改喝茶 傳統茶館文化興起

相關新聞

俄烏戰爭的愛情陷阱？「黑寡婦」誘俄兵結婚 丈夫陣亡爽領百萬撫恤金

俄烏戰爭仍在持續，但針對俄軍士兵謀財的行為已變得非常普遍，社會將從事此類行為的女性稱為「黑寡婦」。法院正試圖判斷這些婚姻...

俄強攻烏東重鎮　波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

過去一年多，俄烏在烏東大城波克羅夫斯克激烈攻防，這裡不僅是通往頓內茨克地區的重要門戶，也是烏軍補給線與鐵路運輸樞紐，一旦...

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

俄烏戰事近日再度升溫，俄軍在頓內茨克州波克羅夫斯克一帶與烏軍激戰，情勢緊繃。專家指出，美國外交重心轉向抗衡中國，烏克蘭問...

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

烏克蘭頓內次克州城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）曾是烏軍的重要後勤樞紐，如今卻成為俄烏戰爭最激烈的前線，俄軍已進入這...

烏承認關鍵城鎮數千俄軍壓境 分析揭烏10月領土遭奪面積

烏克蘭最高軍事指揮官承認，烏軍在東部前線重鎮波克羅夫斯克的防守正面臨「艱難局勢」，正抵抗大規模俄軍攻勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。