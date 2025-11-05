愛沙尼亞外長籲北京加入歐美 共同對普亭施壓促成停火

愛沙尼亞外交部長薩克納在接受媒體訪問時，呼籲北京停止對俄羅斯在烏克蘭戰爭的經濟支援，並敦促中國加入歐美共同對俄國總統普亭（Vladimir Putin）施壓，以促成停火。

薩克納（Margus Tsahkna）在為期2天的訪問行程中，與中國外交部長王毅及其他官員會晤，這是10年來愛沙尼亞外長首次訪問北京。雙方會談重點包括俄羅斯對歐洲的侵略與貿易議題。

薩克納昨天受訪時告訴路透社：「中國表示自己並非這場軍事衝突的一方，但我已明確指出，中國對俄羅斯具有巨大影響力，而且隨著俄羅斯經濟疲弱，這種影響力正與日俱增。」

美國總統川普上週在韓國與中國國家主席習近平會晤後表示，雙方將「共同努力」結束烏克蘭戰爭，並稱習近平「會幫助我們」。但川普並未向北京施壓，要求減少採購俄羅斯石油。

薩克納指出：「川普總統也說過，這種對俄施壓非常重要，中國應該加入。我認為，如果中國參與對俄施壓，對結束戰爭將能發揮極大作用。」