愛沙尼亞外長籲北京加入歐美 共同對普亭施壓促成停火

中央社／ 北京5日綜合外電報導

愛沙尼亞外交部長薩克納在接受媒體訪問時，呼籲北京停止對俄羅斯烏克蘭戰爭的經濟支援，並敦促中國加入歐美共同對俄國總統普亭（Vladimir Putin）施壓，以促成停火。

薩克納（Margus Tsahkna）在為期2天的訪問行程中，與中國外交部長王毅及其他官員會晤，這是10年來愛沙尼亞外長首次訪問北京。雙方會談重點包括俄羅斯對歐洲的侵略與貿易議題。

薩克納昨天受訪時告訴路透社：「中國表示自己並非這場軍事衝突的一方，但我已明確指出，中國對俄羅斯具有巨大影響力，而且隨著俄羅斯經濟疲弱，這種影響力正與日俱增。」

美國總統川普上週在韓國與中國國家主席習近平會晤後表示，雙方將「共同努力」結束烏克蘭戰爭，並稱習近平「會幫助我們」。但川普並未向北京施壓，要求減少採購俄羅斯石油。

薩克納指出：「川普總統也說過，這種對俄施壓非常重要，中國應該加入。我認為，如果中國參與對俄施壓，對結束戰爭將能發揮極大作用。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

相關新聞

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

俄烏戰事近日再度升溫，俄軍在頓內茨克州波克羅夫斯克一帶與烏軍激戰，情勢緊繃。專家指出，美國外交重心轉向抗衡中國，烏克蘭問...

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

烏克蘭頓內次克州城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）曾是烏軍的重要後勤樞紐，如今卻成為俄烏戰爭最激烈的前線，俄軍已進入這...

烏承認關鍵城鎮數千俄軍壓境 分析揭烏10月領土遭奪面積

烏克蘭最高軍事指揮官承認，烏軍在東部前線重鎮波克羅夫斯克的防守正面臨「艱難局勢」，正抵抗大規模俄軍攻勢。

