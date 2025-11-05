俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

烏克蘭頓內次克州城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）曾是烏軍的重要後勤樞紐，如今卻成為俄烏戰爭最激烈的前線，俄軍已進入這個城鎮，試圖進一步包圍以迫使烏軍撤離。烏克蘭總統澤倫斯基則於4日在社群媒體發文並貼出照片，表示已前往視察附近的部隊，會晤官兵與頒發獎章。

BBC與基輔獨立報報導，澤倫斯基視察了位於波克羅夫斯克以北約20公里的多布羅皮利亞（Dobropillya）指揮所，聽取軍情簡報，並討論前線局勢與最迫切的需求。烏克蘭國民衛隊第1軍「亞速」（Azov）部隊正與鄰近單位共同在多布羅皮利亞方向展開防禦作戰。

澤倫斯基表示：「我感謝所有保衛烏克蘭與領土完整的戰士。這是我們的國家、我們的東部，我們一定會竭盡全力讓這片土地繼續屬於烏克蘭。」稍後他還前往視察其他正參與防禦任務的部隊。

I met with our warriors at the command post of the 1st Corps of the National Guard of Ukraine “Azov,” which is conducting a defensive operation in the Dobropillia sector together with adjacent units.



I heard reports from the military; we discussed the situation on the frontline… pic.twitter.com/1toCuW3r33 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2025年11月4日

俄軍試圖奪取波克羅夫斯克已超過一年，歷經數月推進後，現已滲入市區。烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）3日表示，烏軍正加強多布羅皮利亞方向的攻勢，以「迫使敵軍分散兵力，無法在波克羅夫斯克集中主力」。

若俄軍成功攻下波克羅夫斯克，將能進一步挺進頓內次克州的其他烏控區，包括被稱為「堡壘帶」（fortress belt）的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）與德魯日基夫卡（Druzhkivka）。

目前雙方仍各自發布戰報，未經驗證的網路影片則顯示，當地爆發近距離戰鬥、無人機攻擊及巷戰。美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，俄軍在波克羅夫斯克鎮內的行動「愈發自如」，另據報也再攻擊更往東方的米爾諾赫拉德（Myrnohrad），可能使烏軍面臨被包圍的風險。激烈的無人機活動已切斷許多補給路線，幾乎不可能進行撤離以及運補彈藥與車輛。