烏克蘭首度參與歐洲遠征軍會議 強化北方防衛

烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）出席4至5日在挪威舉行的遠征軍聯合部隊（JEF）國防部長會議，創JEF首例。JEF啟動與烏克蘭的強化夥伴關係；英國國防部表示，烏克蘭的加入讓JEF更強大。

JEF由英國主導，由歐洲北方和波羅的海地區總計10個國家組成。英國國防部今天指出，透過強化夥伴關係，JEF將協訓烏克蘭武裝部隊，同時雙方將在保護水下關鍵基礎設施、無人機作戰、戰場醫療、反制資訊戰等領域，更加密切合作。

JEF成員國將可自烏克蘭的實戰經驗汲取重要教訓，這有助強化各國安全、促進創新，提升各國武裝部隊致命力。

JEF防長會議4至5日在挪威北極圈城鎮博德（Bodø）舉行，以規劃下一輪大型軍事演訓為重點。

與講求「共識決」，且架構和規範龐雜的北大西洋公約組織（NATO）相較，JEF的決策和行動更靈活、富彈性，有助快速反應。

自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，在英國主導下，JEF與加入北約前景仍未明朗的烏克蘭持續提升夥伴關係。在瑞典去年3月正式成為北約一員後，所有JEF成員皆已是北約國家。

JEF與北約密切協作，是北約在歐洲北方的關鍵防衛力量。隨著俄羅斯對歐洲各國的灰色地帶衝突和混合戰攻勢加劇，包括以無人機侵擾空域、以船艦測試各國水下設施韌性，JEF於年初啟動「北歐看守」（Nordic Warden）任務，劃分超過20個監測區，涵蓋英吉利海峽、波羅的海及波海以北喀得加（Kattegat）海峽等戰略關鍵水域，運用人工智慧等先進科技，強化對水下基礎建設的集體防衛。

JEF甫於10月底結束大型軍事演訓TARASSIS。今年這場自9月初開始的海、陸、空、太空和網路領域演訓，納入與北約同時間其他演訓的機動協作，同時驗證JEF獨立行動、以及與北約協同行動的能力。

儘管不是JEF成員，加拿大也參加今年的TARASSIS演訓。這也是JEF自2014年成立以來，最大規模的軍事演訓。