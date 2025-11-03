快訊

國道1號嚴重車禍…6輛發生事故女子下車 遭遊覽車追撞困車底命危

獨／基層反彈怕了？才喊勤務回歸正常 台中市消防局「禁調休」突取消

控訴寶佳突襲！中工再揪疑點：人頭買股、規避申報

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

中央社／ 基輔3日綜合外電報導
圖為8月在烏克蘭某地的愛國者飛彈防禦系統。路透
圖為8月在烏克蘭某地的愛國者飛彈防禦系統。路透

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏方已收到更多美國製愛國者防空系統，將用以協助烏國抵禦俄羅斯每日猛烈攻勢。俄國無人機最近一次夜襲導致1名男子身亡，他的5位親屬受傷。

美聯社報導，先進的愛國者（Patriot）系統是抵禦俄羅斯飛彈最有效的武器。澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）一直請求西方夥伴國家提供更多這套系統，但產能限制及各國維持自身庫存的需求，拖慢了交付時間。

澤倫斯基昨天深夜在社群媒體宣布：「更多愛國者系統現在位於烏克蘭並付諸使用。當然，我們仍需更多這套系統，以保護關鍵基礎設施和全國各地城市。」

他感謝德國及其總理梅爾茨（Friedrich Merz）交付愛國者系統。在獲得美國保證優先出貨新愛國者系統以補充庫存後，德國3個月前表示，將再交給烏克蘭兩套愛國者防空系統。這套系統目前只在美國生產。

北大西洋公約組織（NATO）正協調定期交付烏克蘭大量武器的事宜，這類裝備主要是由歐洲盟邦和加拿大向美國購買。美國擁有規模更大的軍備庫存，以及更先進武器，不過有別於前美國總統拜登（JoeBiden），現任總統川普（Donald Trump）政府目前未向烏克蘭供應任何武器。

根據烏克蘭空軍，俄羅斯昨天至今天夜間向烏國發射12枚各類飛彈及138架攻擊和誘餌無人機。俄軍在部分夜間攻勢中甚至會對烏克蘭發射數以百計無人機跟飛彈。

烏克蘭當局提到，俄羅斯無人機擊中東北部蘇米州（Sumy）1間民宅，造成1名男子喪命，他的5位親屬受傷，其中包含兩名孩童；蘇米州另有兩名女子在其他地方遇襲受傷。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

賴總統被投書指魯莽 林沛祥：敲醒賴政府、不希望台灣出現澤倫斯基

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

相關新聞

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏方已收到更多美國製愛國者防空系統，將用以協助烏國抵禦俄羅斯每日猛烈攻勢。俄國無人機最近一次夜襲...

別被西方騙了？民選普丁要怎麼獨裁

現年73歲的俄羅斯總統普丁，最近一次選舉是去年2024年3月17日，以88%創紀錄的得票，毫無懸念地連任第5任期，任期時間6年，也就是會擔任總統直到2030年。

CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 「仍要川普拍板」

美國有線電視新聞網（CNN）昨天引述三位美歐知情官員報導，五角大廈已同意向烏克蘭提供美製「戰斧」巡弋飛彈的計畫，評估不會...

烏克蘭控俄軍違反條約 動用9M729飛彈

路透十月卅一日獨家報導，烏克蘭外長西比哈在聲明中指稱，俄軍近月動用曾促使美國總統川普第一任決定，讓美國退出管控核軍備「中...

CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 待川普決策

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十月卅一日引述三位美歐知情官員報導，五角大廈已同意向烏克蘭提供美製「戰斧」巡弋飛彈的計畫，評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。