快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

免翻厚厚財報 「40法則」為何風靡全球創投圈

避免戰事升級 川普暫不考慮售烏克蘭戰斧飛彈

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天說，目前他並未考慮批准一項交易，允許烏克蘭取得用於對抗俄羅斯的遠程戰斧（Tomahawk）飛彈。

路透社報導，川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級。

他在空軍一號上告訴記者的最新言論也顯示，他仍然態度保留。

當被問及是否正考慮出售戰斧飛彈時，川普在搭機自佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）飛往華府途中對記者說：「沒有，並不是這樣。」不過，他還說，自己仍有可能改變想法。

川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月22日在白宮會晤時，曾討論過關於戰斧飛彈的提案。呂特10月31日表示，相關議題目前仍在審查階段，最終將由美國決定。

戰斧飛彈射程可達2500公里，足以打擊俄羅斯內陸地區，包括莫斯科。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已向美方提出採購請求，但克里姆林宮警告，不應向烏克蘭提供戰斧飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美大動作掃蕩非法移民掀示威潮 川普：做得還不夠

中國滲透美部分電網供水系統 川普：我們也監視他們

美國最高法院11月5日對等關稅辯論 川普臨時改口「不去了」原因曝光

美軍是否協防台灣？川普回應了 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

相關新聞

別被西方騙了？民選普丁要怎麼獨裁

現年73歲的俄羅斯總統普丁，最近一次選舉是去年2024年3月17日，以88%創紀錄的得票，毫無懸念地連任第5任期，任期時間6年，也就是會擔任總統直到2030年。

CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 「仍要川普拍板」

美國有線電視新聞網（CNN）昨天引述三位美歐知情官員報導，五角大廈已同意向烏克蘭提供美製「戰斧」巡弋飛彈的計畫，評估不會...

烏克蘭控俄軍違反條約 動用9M729飛彈

路透十月卅一日獨家報導，烏克蘭外長西比哈在聲明中指稱，俄軍近月動用曾促使美國總統川普第一任決定，讓美國退出管控核軍備「中...

CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 待川普決策

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十月卅一日引述三位美歐知情官員報導，五角大廈已同意向烏克蘭提供美製「戰斧」巡弋飛彈的計畫，評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。