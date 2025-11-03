避免戰事升級 川普暫不考慮售烏克蘭戰斧飛彈
美國總統川普今天說，目前他並未考慮批准一項交易，允許烏克蘭取得用於對抗俄羅斯的遠程戰斧（Tomahawk）飛彈。
路透社報導，川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級。
他在空軍一號上告訴記者的最新言論也顯示，他仍然態度保留。
當被問及是否正考慮出售戰斧飛彈時，川普在搭機自佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）飛往華府途中對記者說：「沒有，並不是這樣。」不過，他還說，自己仍有可能改變想法。
川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月22日在白宮會晤時，曾討論過關於戰斧飛彈的提案。呂特10月31日表示，相關議題目前仍在審查階段，最終將由美國決定。
戰斧飛彈射程可達2500公里，足以打擊俄羅斯內陸地區，包括莫斯科。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已向美方提出採購請求，但克里姆林宮警告，不應向烏克蘭提供戰斧飛彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言