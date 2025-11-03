避免戰事升級 川普暫不考慮售烏克蘭戰斧飛彈

美國總統川普今天說，目前他並未考慮批准一項交易，允許烏克蘭取得用於對抗俄羅斯的遠程戰斧（Tomahawk）飛彈。

路透社報導，川普對於美國向北約成員國出售戰斧飛彈，並由這些國家轉交給烏克蘭的計畫一直態度冷淡，他表明不希望讓戰爭進一步升級。

他在空軍一號上告訴記者的最新言論也顯示，他仍然態度保留。

當被問及是否正考慮出售戰斧飛彈時，川普在搭機自佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）飛往華府途中對記者說：「沒有，並不是這樣。」不過，他還說，自己仍有可能改變想法。

川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月22日在白宮會晤時，曾討論過關於戰斧飛彈的提案。呂特10月31日表示，相關議題目前仍在審查階段，最終將由美國決定。

戰斧飛彈射程可達2500公里，足以打擊俄羅斯內陸地區，包括莫斯科。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已向美方提出採購請求，但克里姆林宮警告，不應向烏克蘭提供戰斧飛彈。