烏克蘭：俄軍空襲戰場前線地區 近6萬人無電可用

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯昨夜空襲烏克蘭戰場前線地區札波羅熱州（Zaporizhzhia），導致近6萬人無電可用，並在南部敖德薩州（Odesa）造成2人喪生。

札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在通訊軟體Telegram發文指出，這次攻擊導致2人受傷，多棟建築被夷為平地。

費多羅夫在Telegram附上建築外牆與窗戶於夜間被炸毀的照片，指稱「工作人員會在安全情況允許時，立即恢復供電」。

另一方面，俄羅斯南部克拉斯諾達地區（Krasnodar）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲俄國黑海主要港口土普塞港（Port of Tuapse），造成一座主要油品碼頭的一艘油輪與港口設施起火受損。

克拉斯諾達地區當局在Telegram指出：「在土普塞港，無人飛行載具（UAV）碎片掉落在一艘油輪上，導致甲板上層結構損毀。船上發生火警，船上人員已撤離。」